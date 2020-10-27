نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء وتغيير رقم الآيبان | توضيحات هامة من قبل حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين التابع له علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر توضيحا جديدا يخص الاستفسارات التي تم استلامها بشان عقد الإيجار بين الأم والإبن وفاتورة الكهرباء، حيث ذكر حساب المواطن أن الدعم المخصص لكل من الأم والإبن لا يتأثر بعقد الإيجار الموقع بينهما في حالة انطباق معايير الاستحقاق وشروط الأهلية عليهما، وأضاف حساب المواطن أنه إذا كان الشخص المستفيد من الدعم الخاص بالبرنامج شخص مستقل فانه يجب عليه إرفاق مستندات استقلالية المسكن باسمه، وذلك حتى لا يؤثر ذلك علي أهليته ويتضمن ذلك صك ملكية السكن أو عقد الإيجار الموحد.

توضيحات هامة من حساب المواطن

وفي رد على استفسار آخر يخص شرط وجود فاتورة الكهرباء كمستند مطلوب بين المستندات والوثائق المرفقة، اكد حساب المواطن أنه لا يشترط إرفاق فاتورة الكهرباء ضمن الوثائق المطلوبة، فقط يلزم إرفاق مستندات استقلالية المسكن متضمنة صك ملكية السكن أو عقد الإيجار الموحد أو وثيقة إثبات سكن جامعي أو أحد كليات أو المعاهد العسكرية، وفي حالة عدم وجود تلك المستندات يمكن إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

وجدير بالذكر أن حساب المواطن كان قد اعلنفي وقت سابق في رد على استفسارات تخص نتيجة الأهلية للدفعة 35 من المستفيدين من دعم البرنامج، أنه يجب على المستفيد تقديم طلب اعتراض على عدم الأهلية عند ظهور حالته كغير مؤهل في نتيجة الأهلية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج ثم التوجه إلى دراسة الأهلية ومن ثم تقديم طلب الاعتراض.

تغيير رقم الآيبان في حساب المواطن

كما أضاف حساب المواطن أن الطريق الصحيحة لتغيير رقم الآيبان الخاص بالمستفيد عن طريق تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج، ومن ثم الدخول إلى تفاصيل الطلب ثم بيانات الحساب البنكي ثم تغيير رقم الآيبان. وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن عدد من القرارات الخاصة بالمرحلة الحالية من البرنامج، حيث أعلن تعليق استقبال طلبات المواطنين الجديدة للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وتطبيق التعديلات علي ضوابط الدعم للمستفيدين، وكذلك تحديد الحد الأقصى للاستحقاق.

موعد صرف الدفعة 36 من برنامج حساب المواطن

وعلى جانب آخر أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة السادسة والثلاثين من المخصص الشهري لدعم البرنامج، وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج بأن مبلغ الدعم سوف يتم إيداعه في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق العاشر من نوفمبر لعام 2020 ميلادية، وذلك للمستفيدين الذين يتوافر لديهم شروط الأهلية والاستحقاق لصرف مخصص الدعم.