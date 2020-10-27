“الموارد البشرية” تعلق على ما يتداول حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة

بلادي – الرياض :علقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ما يتداول حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها. وأهابت الوزارة بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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