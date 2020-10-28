نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني وخبر هام وتوفير أكثر من ألفي أرض سكنية من خلال إطلاق 8 مخططات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول برنامج سكني حيث شهد في الآونة الأخيرة إقبالاً هائلاً من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول الوحدات السكنية الجديدة، حيث أعلن برنامج سكني من خلال صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هناك 8 مخططات جديدة تتعلق بالوحدات السكنية، حيث يتم التسجيل على الوحدات السكنية عبر البوابة الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة للحجز ليصل إجمالي المخططات التي طرحت عبر “سكني” إلى 213 مخططاً توفر أكثر من 178 ألف قطعة أرض، ونوضح لكل متابعي موقع ثقفني تفاصيل هذا المخطط.

حجز المخططات عبر موقع وتطبيق برنامج سكني:

أعلن البرنامج عن استمراره في طرح الوحدات السكنية والحلول السريعة على كافة المشاكل التي قد تواجه المواطن السعودي، حيث يضم البرنامج المخططات الشهرية التي يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان، حيث يتم حجز هذه الوحدات السكنية بشكل إلكتروني وفقاً لإجراءات سهلة بدون أي صعوبات، وفعل برنامج سكني الاختيار الإلكتروني ل 8 مخططات جديدة:

موزعة على 4 مناطق توفر 2323 قطعة أرض

بالإضافة إلى برنامج “سكني” 4 مخططات في منطقة الرياض منها مخططين في محافظة ثادق هما مخطط “ثادق 366” الذي يوفر 867 أرضاً “ثادق 286” ويضم 24 قطعة

مخطط القصب بمحافظة شقراء ويحوي 27 قطعة

مخطط “حريملاء 714 ” الذي يوفر 19 أرضاً جميعها متاحة للحجز الإلكتروني

يوجد مخططين من المخططات الجديدة بمحافظة النعيرية التابعة للمنطقة الشرقية وهي مخطط “الحسي ” الذي يوفر 619 قطعة و “النعيرية 90/10 ” ويضم 65 قطعة أرض سكنية

بالإضافة إلى توفير مخطط “ميقوع” بمحافظة طبرجل بمنطقة الجوف 302 قطعة أرض

كما أضاف البرنامج عدداً من الأراضي السكنية في مخطط “درة الجموم” بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة ليصل إجمالية إلى 589 أرض علاوة على مخطط “أنوار القادسية” الذي أطلق الأسبوع الماضي في منطقة تبوك.

حلول سكنية متنوعة :

وبعد المشاكل الأخيرة التي واجهها البرنامج في الآونة الأخيرة أتاح البوابة الإلكترونية العديد من المخططات كنوع من الحلول السكنية السريعة وتخفيف الضغط على البرنامج، حيث يتم ذلك من خلال الدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات، ومن الجدير بالذكر أن هذا المجهو يأتي ذلك في إطار استمرار البرنامج وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، بالإضافة إلى خدمة اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي” وإصدار رخص البناء إلكترونياً عبر تطبيق “سكني” بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.