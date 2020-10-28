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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ومٌشكلة الرقم السري وخطوات حل مُشكلة اسم المُستخدم بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة نظام نور , يُعد الشغل الشاغل لأغلب أولياء الأمور في المَملكة العربية السعودية، مُنذ بدء العام الدراسي الجديد هو البحث عن خطوات حل مُشكلة اسم المُستخدم في نَظام نور ومٌشكلة الرقم السري، والتي سَتٌمكنهم من الدخول على حسابهم، لأنها من أكثر المشاكل شيوعًا في الآونة الأخيرة، وهنا في خلال السطور القادمة، سَنُقدم لكم أفضل الحلول في دقائق مَعدودة وبَخطوات بسيطة.
نظام نور
إن كانت المٌشكلة هي ظهور خطأ في اسم المٌستخدم، والذي يَحمل اسم ولي أمر الطالب، وأنه لا يًستطيع القيام بَتغيير الاسم، يُمكن حل هذه المٌشكلة عن طريق الدخول على المَوقع الرسمي بَنظام نور كَخطوة أولى عبر الضغط على رابط نظام نور، ثم المرور بَهذه الخَطوات الآتية:-
خطوات حل مُشكلة اسم المُستخدم في نَظام نور ومٌشكلة الرقم السري
- عند أيقونة تسجيل الدخول بالأسفل سَتَجدون كلمة (نسيت اسم المستخدم) يُرجى الضغط عليها للتَحويل على الصفحة الأخرى.
- في الصفحة الثانية سَيَتطلب إدخال رقم الهوية، وإدخال رمز التَحقق.
- ثم إدخال رقم الجوال أو البريد الالكتروني لإرسال رسالة التَحقق لإعادة تَعيين اسم المٌستخدم.
- بمُجرد إرسال المَوقع رسالة للبريد أو للجوال سَيتم فتحها وكَتابة الاسم وتَسجيل الدخول بكل سهولة.
طريقة حل مٌشكلة الرقم السري في نظام نور
تُعد تلك هي المٌشكلة الثانية التي تُواجه أيضًا أغلب أولياء الأمور والتي يَتم حلها عن طريق الدخول على المَوقع الرسمي الخاص بنَظام نور عبر الضغط على موقع noor، ثم القيام بَهذه الخطوات:-
- يَتم الضغط على عبارة نسيت الرقم السري الموجودة أسفل أيقونة (تَسجيل الدخول)، ثم الضغط عليها.
- عند تَغيير الصفحة سَيَتوجب ادخال البريد الالكتروني لإدخال رمز التَحقق وتَغيير الرقم السري بكل سهولة.
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