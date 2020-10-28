يوم البيئةالعربي 2020 على منصة ( sens) الافتراضية

دوت الخليج : جدة – محمد الرايقي

ضمن برامج وفعاليات جمعية البيئة السعودية ( sens) انطلق مساء الثلاثاء 2020/10/27 الملتقى الافتراضي الثالث ليوم البيئة العربي 2020 بمشاركة مجموعة من أصحاب المعالي والسعادة والسيادة المهتمين بشؤون البيئة وأدار الملتقى مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البيئة السعودية الأستاذ محمد الرايقي .

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة لمؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية الدكتورة ماجدة أبو رأس ثم كلمة للأمين العام للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة سعادة الدكتور أشرف عبدالعزيز منصور وكلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم علي محمد وكانت بعنوان التوعية البيئية والتدريب البيئي التطوعي وكلمة لمعالي الوزير الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه حالياً ووزير الموارد المائية والري المصري الأسبق وكلمة الدكتور محمد عيد السريحي عضو جمعية البيئة السعودية وكانت بعنوان الإبداع لبيئة صديقة وكلمة لمعالي الوزير الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ونائب رئيس الهيئة العلمية الاستشارية للإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وكلمة للأستاذ المساعد الدكتور ماهر منذر العباسي معاون عميد كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة ديالي جمهورية العراق بعنوان أثر البيئة الجامعية في أداء الطلبة وخدمة المجتمع .

وبعض ذلك تم السماح للحضور والمشاهدين والمستمعين بالنقاش والحوار والاستفسار حول أوراق العمل المقدمة ثم قرأت الدكتور ماجدة أبو رأس عدداً من التوصيات تختص بالبيئة وشؤونها ، وفي ختام الملتقى تم تكريم المشاركين بشهادات شكر وتقدير .