نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 مقابل الجنيه المصري، من أهم ما يبحث عنه الكثيرون ويرجع ذلك إلى كثرة التعاملات بينها جمهورية مصر العربية، وكذلك المملكة العربية السعودية، لذا دائما ما نجد الكثير من الأشخاص دائمي البحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في كل من البنوك المصرفية، وكذلك في السوق السوداء.

هذا ويبحث دائما هؤلاء عن أعلى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث توجد هناك بعض الاختلافات الطفيفة من مكان لآخر، لذى يبحثون دائما عن هذا الاختلاف لتحقيق أكبر عائد من تحويل ما لديهم ريالات مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

مما لأشك فيه أن الفترة الراهنة وكذلك الفترة الماضية التي شهدت انحدارات اقتصادية، وكذلك أزمات اقتصادية كثيرة في مختلف دول العالم، بسبب جائحة الكرونا التي قد أثرت بشكل سلبي على كثير من التعاملات الدولية، وكذلك على الكثير من قيمة العملات المحلية والدولية عنها في التعاملات المصرفية، وكذلك في السوق السوداء، ودائما نجد أن كل من صغار العملاء، وكذلك أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات على حد سواء، يريدون تحويل العملات من عملة إلى أخرى بأعلى عائد.

لذا يبحث هؤلاء عن أفضل أسعار في التعاملات المصرفية للريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، نجد أن هناك تفاوتات طفيفة جدا، تكاد تكون لا تذكر، وذلك بين الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، هذا في بعض البنوك عنها في البنوك الأخرى، وأيضا اختلاف طفيف في السوق السوداء، وهذا ما نستعرضه معكم وفقا لآخر أبحاث.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

ففي المصرف العربي الدولي الذي يعد أفضل

بنك تشتري منه الريال السعودي نجد أن السعر كالتالي:

4.19 ج.م.

أما عن السعر في بنك HSBC

والذي يعد في المقابل أفضل بنك تبيع له الريال السعودي نجد أن السعر كالتالي:

4.17 ج.م.