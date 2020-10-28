نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم معرض للديوان الملكي سداد ديون ومساعدة مالية ونماذج وصيغة برقية وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لقراء موقعنا معرض للديوان الملكي سداد ديون ومساعدة مالية حرصت المملكة السعودية على رعاية ومساعدة جميع المواطنين بناءً على طلب وتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تم فتح الديوان الملكي لمساعدة جميع المواطنين المحتاجين، ويقوم الديون بتوفير جميع الاحتياجات بقدر المستطاع، ولكي يتمكن أي شخص من طلب المساعدة والحصول على طلبه من الديوان الملكي يجب كتابة برقية او تقديم معروض للديوان الملكي سداد ديون أو مساعدة مالية أو خطاب يحتوي على جميع البيانات الخاصة بطالب المساعدة وكتابة نوع الدين الذي يريد المساعدة من أجله، وسوف نوضح جميع الخطوات اللازمة.

معرض للديوان الملكي سداد ديون ومساعدة مالية

الديوان الملكي هو عبارة عن مكتب تنفيذي تابع للملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”، ويحتوي الديوان على مجموعة من الفروع ولكل فرع منهم مستشار خاص، سواء مستشار القضايا أو العلاقات الدولية، كما يحتوي الديوان أيضًا على مكتب خاص بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يقوم من خلاله بالاطلاع على جميع طلبات المواطنين والشكاوى والبلاغات، ويعتبر من أنجح الدواوين التي عملت على تعزيز التواصل بين المواطنين والحاكم مباشرة.

خطوات التقديم على الديوان الملكي سداد ديون ومساعدة مالية

معرض للديوان الملكي سداد ديون ومساعدة مالية خطوات التقديم على الديوان سهلة وبسيطة جدًا كالتالي.

كتابة الخطاب أو البرقية بطريقة صحيحة مثل النماذج.

كتابة اسم المرسل ورقم الهاتف المحمول.

إرسال البرقية من خلال البريد الممتاز على هذا العنوان، المملكة العربية السعودية الهدا (7636)، الرياض (12911).

ومن الممكن استخدام رقم جوال الديوان 8004000000، أو 920022220، وإملاء صيغة الخطاب بشكل شفهي على الموظف والحصول على رقم البرقية منه.

ويمكن إرسال الخطابات أو البرقيات للديوان الملكي من خلال الإنترنت عبر بوابة ” تواصل الديوان الملكي السعودي” من هذا الرابط https://tawasol.royalcourt.gov.sa والمتابعة.

معرض للديوان الملكي سداد ديون ومساعدة مالية

توجد مجموعة من النماذج التي يتم إرسالها إلى الديوان الملكي لطلب المساعدة حيث نعرض نماذج معروض للديوان الملكي مساعدة مالية وهي كالتالي.

النموذج الأول:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد…

إلي جلالة الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” حفظه الله وحماه

إرسال إلي سيادتكم هذا الخطاب لكي اشرح لكم الأزمة المالية التي أمر بها بسبب (…….) غير أنني أعيش أنا وعائلتي بمنزل صغير بالإيجار ومع ذلك أتمكن من قيامي بسداد الإيجار لفترة طويلة، ولا أجد مصدر رزق أو عمل كافي ولا اعرف ماذا يمكنني أن أفعل غير أن اتجه إلى الله ومن بعده إلى سيادتكم بطلب الحصول على مساعدة تساعدنا على الحياة قدر المستطاع، مع خالص احترامي وتقديري وحبي لكم.

اسم وتوقيع المرسل _______

رقم الهاتف __________

النموذج الثاني:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد

إلى خادم الحرمين الشريفين

فخامة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعاه الله وعزه…

أتقدم إلى فضيلتكم بطلب الحصول على مساعدة مالية حتى أستطيع سداد ما تراكم عليا من ديون التي جعلتني أعيش في حالة كبيرة من الضيق أنا وأسرتي ونعيش في شقاء وتعب بشكل مستمر، ونحن مرضي تمامّا بقدر الله ونحمده، ولكنني أحمل قدر من الأمل في الله عز وجل ثم في سيادتكم بأن تقدموا لي يد المساعدة والعون حتى أتمكن من سداد هذا الدين، ولقد تم إرسال المستندات التي تؤكد هذا الدين.

المرسل ________

رقم الهاتف ________

رقم الهوية ________

النموذج الثالث:

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود “خادم الحرمين الشريفين”

بعد التحية.

أنا المواطن………. أتوجه لحضرتك بتلك الخطاب من أجل طلب المساعدة، متعشم خير في سيادتكم بتقديم يد المساعدة والعون على تسديد قرضي أو اعفائي من هذا الدين، داعيًا الله أن يجزيك كل خير.

المرسل ________

رقم الهاتف ___________