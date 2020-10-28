نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهدر الغذائي والطعام الغير مستفاد منه بالسعودية تعدى 10.7 مليار دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة 10.7 مليار دولار قيمة الهدر الغذائي بالسعودية، معظم دول العالم في الفترة الأخيرة واجهة الكثير من المتاعب، والتعثرات الإقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أثر على اقتصاد بشكل واضح، وخصوصاً على الدول الأكثر فقراً، مما وجه النظر لمتابعة معدلات الهدر الغذائي.

معدل الهدر الغذائي بالسعودية

وقد أوضح منظمة الصحة العالمية عند ارتفاع معدلات الهدر في الغذاء، وكذلك أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية أن معدل الهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية تجاوز مبلغ 10 مليار ريال سعودي في السنة. كما قد أشارت المؤسسة السعودية الى أن الفرد يساهم بنسبة هدر الأغذية تبلغ حوالي 184 كجم/ السنة، من إجمالي حصة الفرد السنوية التي تبلغ حوالي 555 كجم / السنة، وهذا طبقاً لأحدث بيانات هيئة الإحصاء في عام 2019.

أيضا أظهرت التقرير الخاصة بالبرنامج الوطني السعودي، الذي يستهدف الحد من الفقر، أن نسبة الهدر، والفقد الغذائي تقدر بحوالي 33.1 بالمئة، عن عام 2019، و أوضحت التقرير أن إجمالي الهدر، بناءً على معدل الإنفاق الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية بلغ حوالي 10.7 مليار دولار/ السنة.

كميات الهدر من المواد الغذائية طبقاً لبيان “سي أن أن”

يبلغ معدل الهدر والفقد حوالي 33.1%.

معدل الفقد: هو الأغذية التي تتلف على مدار سلسلة الإعداد الغذائية قبل الوصول إلى المستهلك النهائي وتقدر بنسبة 14.2%.

معدل الهدر: هو ما يهدر من الغذاء المخصص لِلإستهلاك بعد مراحل الإنتاج والتوزيع، ويقدر بحوالي 18.9%.

معدل الهدر الغذائي مُعد طبقًا للمعيار الدولي لحساب الهدر، والفقْد الغذائي لعام 2016.