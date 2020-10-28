التحالف: إحباط هجمات إرهابية من قبل الحوثيين واعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان

بلادي – الرياض :قالت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن أنها أحبطت هجمات إرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإيرانية لاستهداف المدنيين، باعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جازان. وأضافت أنها تصدت لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين قبل استهداف المدنيين.

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