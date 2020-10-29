نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخلاء طرف بنك التسليف للأفراد مع جميع التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخلاء طرف بنك التسليف خدمة مجانية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكم جميع المتعلقة بهذا الموضوع وقد وصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة إلى 415,623 مواطن ومواطنة، وتقوم الخدمة على تمكين المواطنين من طباعة إخلاء طرفهم إلكترونياً، وكذا التحقق من إخلاء الطرف إلكترونياً.

طريقة اخلاء طرف بنك التسليف إلكترونياً:

يمكنكَ إخلاء طرفك إلكترونياً من خلال تعبئة نموذج الخدمة وطباعة المستند عن طريق الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية، ثم اتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك اختر الخيار أفراد أعلى يمين الصفحة سيتم نقلك إلى منتجات الأفراد.

من بين الخيارات المتاحة اختر الخدمات الإلكترونية ومنها اختر قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمة إخلاء طرف المواطنين كما هو موضح بالصورة أدناه.

عقب الضغط على هذا الخيار سوف يتم نقلك إلى الصفحة المختصة بخدمة إخلاء الطرف للمواطنين، وبهذه الصفحة سوف تجد مجموعة من المعلومات الخاصة بالخدمة، وعند النزول بالمؤشر غلى أسفل الصفحة سوف تجد خيار التوجه إلى الخدمة كما هو بالصورة أدناه.

طباعة اخلاء طرف بنك التسليف: