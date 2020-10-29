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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخلاء طرف بنك التسليف للأفراد مع جميع التفاصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة اخلاء طرف بنك التسليف خدمة مجانية يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكم جميع المتعلقة بهذا الموضوع وقد وصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة إلى 415,623 مواطن ومواطنة، وتقوم الخدمة على تمكين المواطنين من طباعة إخلاء طرفهم إلكترونياً، وكذا التحقق من إخلاء الطرف إلكترونياً.
طريقة اخلاء طرف بنك التسليف إلكترونياً:
يمكنكَ إخلاء طرفك إلكترونياً من خلال تعبئة نموذج الخدمة وطباعة المستند عن طريق الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية، ثم اتباع الخطوات التالية:
- بعد الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك اختر الخيار أفراد أعلى يمين الصفحة سيتم نقلك إلى منتجات الأفراد.
- من بين الخيارات المتاحة اختر الخدمات الإلكترونية ومنها اختر قائمة الخدمات الإلكترونية ثم اختر خدمة إخلاء طرف المواطنين كما هو موضح بالصورة أدناه.
- عقب الضغط على هذا الخيار سوف يتم نقلك إلى الصفحة المختصة بخدمة إخلاء الطرف للمواطنين، وبهذه الصفحة سوف تجد مجموعة من المعلومات الخاصة بالخدمة، وعند النزول بالمؤشر غلى أسفل الصفحة سوف تجد خيار التوجه إلى الخدمة كما هو بالصورة أدناه.
طباعة اخلاء طرف بنك التسليف:
- بعد اختيارك للتوجه إلى الخدمة سوف تظهر صفحة بها عدة خانات، عليك تعبئة بياناتك مثل رقم الهوية الوطنية, تاريخ ميلادك الهجري باليوم والشهر والسنة, ثم سيتعين عليك كتابة الرمز المرئي ثم النقر على زر استعلام.
- سوف يتم التحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها عن طريق مطابقتها بالبيانات الموجودة في مركز المعلومات الوطني.
- حال ظهور تطابق بين البيانات وثبوت صحتها يتم جلب بيانات المتقدم وبيان ما إذا كانت هناك قروض قائمة أم لا.
- في حالة عدم وجود قرض قائم أو كفالات يتم السماح بطباعة إخلاء طرف المواطن برقم شهادة يتم تسجيله في النظام.
- أعلن بنك التنمية عن إتاحة خدمة التحقق من إخلاء الطرف برقم الهوية، حيث يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص به، وكذلك رقم الشهادة من أجل التحقق من صحة الشهادة وسريانها.
- يتم تنفيذ الخدمة خلال يوم واحد فقط من الطلب.
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