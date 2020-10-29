نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل بدون فوائد أو رسوم وبالتقسيط حتى 5 سنوات من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل بدون فوائد أو رسوم يأتي ضمن مجموعة من القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للعملاء داخل المملكة العربية السعودية،حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل للعملاء من رجال ونساء والعاملين في القطاع الخاص أو القطاع العام والمتقاعد والأرملة والمطلقة والمهجورة والمتسبب ممن سبق لهم الحصول على منتجات التمويل الاجتماعي التي يقدمها البنك للأفراد بهدف مساندة الاسر في تحسين ظروفهم المعيشية وتتمثل تلك القروض الاجتماعية في قرض الاسرة أو قرض الترميم أو قرض كنف،من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف في هذا المقال على مميزات قرض آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط التي حددها البنك والواجب توفرها في المتقدمين للحصول على منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية وسوف نوضح رابط التقديم على القرض من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية،كما سوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى على الوثائق والمستندات المطلوبة والواجب تقديمها لبنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على منتج آهل.

خصائص قرض آهل من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية منتج آهل بدون فوائد أو رسوم إدارية وبالتقسيط حتى 60 شهر وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء حيث يتيح البنك للعملاء ممن مضى على إنتهاء تمويلهم السابق لدي البنك مدة لا تقل عن سنة كما يشمل منتج آهل قرض الاسرة وقرض الترميم وقرض كنف، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات تمويل آهل المقدم من بنك التنمية الأجتماعية.

تمويل مطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. قرض بدون فوائد أو رسوم. يمكن أن يبدأ منتج آهل من 18 ألف ريال سعودي وبحد أقصى لقيمة مبلغ التمويل يصل إلى 60 ألف ريال سعودي. فترات سداد مرنه وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات. منتج آهل متاح للعاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي أيضاً. يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل الأرامل والمطلقات والمتسبب والمتقاعد والمهجورة. سرعة الموافقة على طلب الحصول على قرض آهل وذلك بعد التحقق من صحة جميع البيانات والوثائق المقدمة لبنك التنمية الاجتماعية. يتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على منتج آهل من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء.

شروط الحصول على منتج آهل بدون فوائد أو رسوم من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم بطلب منتج آهل لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

عمر المتقاعد المتقدم بطلب قرض آهل يشترط ألا يزيد عن 70 سنة.

يجب أن يكون مضى عام على إنتهاء أخر تمويل للشخص المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

يشترط ألا يزيد اجمالي الراتب الشهرى للمتقدم عن 10 الأف ريال سعودي.

إذا كان المتقدم لطلب منتج آهل من العاملين في القطاع الحكومي فلا يشترط وجود كفيل.

رابط التقديم على قرض آهل والمستندات المطلوبة

يمكن للعملاء الحصول على منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية وذلك من خلال الدخول على رابط منتج آهل من الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية وتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة لأستكمال طلب التمويل، وسوف نوضح في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على منتج آهل من بنك التنمية الاجتماعية