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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن 36 الدفعة الجديدة بعد قرار الملك سلمان الجديد فى توحيد عمليات الصرف، الأمر الذي جعل الكثيرين من أبناء المملكة العربية السعودية فى حالة من الترقب والانتظار من مستفيدي دعم حساب المواطن الدفعة 36 والمنتظر أن يتم صرفها خلال أيام وقليلة جدا، دعا برنامج حساب المواطن كافة المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن الدفعة 36 الراغبين فى عدم تعطل عمليات الصرف والإيداع لديهم تقديم ما يثبت الاستقلالية عن طريق العديد من الطرق التى يمكنك الاطلاع عليها عبر رابط إثبات الاستقلالية والتى تجد بها صك الملكية أو مشهد عسكري أو ما دون ذلك.

موعد نزول حساب المواطن 36 الدفعة الجديدة بعد قرار الملك سلمان الجديد

قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله من كل مكره أن يتم توحيد مواعيد الصرف والإيداع إلى كافة مستفيدين دعم برنامج حساب المواطن، وأن يكون التثبت فى صرف دعم حساب المواطن موحداً وفى حالة وجود طارئ فى هذا الموعد أو حدوث ظروف مثل توافق موعد الصرف مع إجازة أو عيد أو يوم جمعة أو ما دون ذلك يتم التعجيل فى موعد الصرف أو التأخير وذلك فى أضيق الحدود، كما صدرت موافقة خادم الحرمين أن يكون موعد صرف حساب المواطن بالتوقيت الميلادي وان يكون فى صباح يوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذا نلاحظ أن موعد نزول حساب المواطن الدفعة 36 يوافق الثلاثاء منتصف الأسبوع المقبل، كما يمكنك التعرف على طريقة الإستعلام عن دعم حساب المواطن.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 36

من المنتظر أن يتم صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن يوم الثلاثاء الموافق 24 ربيع الأول 1442ه‍ وفقاً إلى الضوابط والمعايير التى تم إقرارها من برنامج حساب المواطن إلى كافة المواطنين السعوديين المستفيدين والتى تأتي فى مقدمتها أن يكون المستفيد من الفئات الأقل دخلا، وان يكون يعيش بالاراضي السعودية، وان لا يكون يمتلك اصول وعقارات بأسعار كبيرة والعديد من الضوابط التي يمكنك الإطلاع عليها عبر رابط شروط دعم حساب المواطن 36.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36

يعد يوم العاشر من كل شهر ميلادي هو اليوم الأهم إلى الكثيرون من أبناء الشعب السعودي نظرا إلى صرف الدعم النقدي المقدم من الحكومة السعودية إلى الفئات الأقل دخلا والفئات المتوسطة حيث يتم صرف مبالغ مالية متفاوتة من كبيرة إلى متوسطة وذلك حسب حجم الأسرة وعدد الأفراد التابعين، لذا ينتظر المواطنين موعد صرف الدفعة ال 36 من حساب المواطن والمقرر صرفها يوم 10 نوفمبر 2020م.