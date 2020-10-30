نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في المدرسة السعودية للقيادة | رقم مدرسة القيادة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في المدرسة السعودية للقيادة بالمملكة العربية السعودية هي أحد أهم الموضوعات التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة، حيث تتولي المدرسة السعودية للقيادة القيام بتقديم دروس القيادة لجميع فئات المجتمع السعودي سواء مواطنين أو وافدين من الرجال والنساء من أجل تعلم أساسيات قيادة السيارات، فبعد أن تم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارات داخل المملكة فيزداد الطلب علي المدرسة السعودية للقيادة من أجل تعليم القيادة بمهارة عالية، ويبحث الكثير من المواطنين عن رقم التواصل مع المدرسة السعودية للقيادة من أجل الحجز في المدرسة والحصول علي موعد مناسب من أجل الحصول علي الحصص التدريبية في الوقت المناسب لكل شخص، وعبر مقالنا هذا نوضح لكم طريقة التسجيل في المدرسة السعودية للقيادة، ورقم التواصل الخاص بمدرسة القيادة في السعودية أيضاً لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

رقم المدرسة السعودية للقيادة داخل المملكة العربية السعودية

المدرسة السعودية للقيادة وفرت رقم تواصل موحد خاص من خلال خدمة عملاء دائم التواصل مع المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للجميع الاتصال علي هذا الرقم: 920011136، حيث يمكن معرفة مواعيد عمل المدرسة السعودية للقيادة أو لمتابعة التسجيل الخاص بالقيادة لكل فرد علي حده.

برامج تدريبية تقدمها المدرسة السعودية للقيادة

المدرسة السعودية للقيادة تقدم عدد 20 درس تطبيقي للقيادة العملية تصل مدتها إلى 12 ساعات، وعدد 2 درس خاص للمحاكاة وتصل مدتها ساعتان، وعدد 8 محاضرات نظرية عن القيادة، بالإضافة إلى تنفيذ تطبيقي عملي لمدة 4 ساعات علي جميع الطرق الصعبة، ويختار كل مواطن البرنامج الخاص به في الوقت المناسب له.

كيفية التسجيل في المدرسة السعودية للقيادة بالمملكة العربية السعودية

التسجيل في المدرسة السعودية للقيادة لجميع المواطنين يتم من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

يتم الدخول علي موقع المدرسة السعودية للقيادة الإلكتروني التالي: تسجيل.

يقوم الراغب في التسجيل بتوضيح هل يمتلك رخصة قيادة سارية الصلاحية أم لا، ثم يقوم كل شخص بكتابة الاسم الخاص به ثلاثي ويكون صحيحاً دون أخطاء.

يتم تحديد الجنسية الخاصة بكل شخص هل سعودي أم من جنسية أخري، يتم كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاص بكل فرد علي حده.

يتم تسجيل تاريخ الميلاد، ورقم الجوال الشخصي، والبريد الإلكتروني الشخصي، ثم يتم تحديد نوع الرخصة التي يرغب المسجل في الحصول عليها.

يتم تحديد المواعيد الخاصة بالتدريب سواء صباحاً أو مساءً، وتحديد أيام التدريب التي يتم البدء فيها لكل شخص، مع تحديد اللغة التي يرغب المتدرب في تلقي التدريبات بها، ثم حفظ البيانات، وانتظار رد من المدرسة السعودية للقيادة تفيد بتأكيد الحجز والتسجيل، علي أن يتم الرد من المدرسة السعودية للقيادة خلال وقت بسيطة من بداية إرسال الطلب.

برامج التدريب خلال فترة القيادة بالمدرسة السعودية للقيادة