نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل فنادق مكة 5 نجوم قريبة من الحرم موقعها ومميزاتها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل فنادق مكة , عند البحث عن أفضل فندق بالحرم المكي يُفضل التأكد من الإمكانيات المُتاحة بالفندق، والمزايا التي سَيَحصل عليها والخدمات المُقدمة به، ثم القيام بالمقارنة بين الأسعار والخدمات، لمعرفة أفضل فندق من حيث السعر والخدمة والإطلالة”.

أفضل فنادق مكة

بارك إن راديسون العزيزية مَكة

يَقع الفندق بطريق المسجد الحرام حي العزيزية، يَقع بالقرب من مول مَكة، يٌوفر كل ما يَحتاج له الزوار، سواء أكان بالغرف المُكيفة، والمُجهزة على أعلى مُستوى ومُزودة بكل الاحتياجات مثل شاشة بجميع القنوات وماكينات إعداد الشاي والقهوة.

بالإضافة لتَوفر مَوقف للسيارات مجاني، ومركز للياقة البدنية، ولهذا أصبح من أفضل فنادق الحرم المكي ذات 5 نجوم، مَكتب الاستقبال يَعمل على مدار 24 ساعة، وجميع الخدمات التي يُقدمها الفندق طوال 24 ساعة، كما أن الفندق يُقدم إفطار صباحي بوفية مفتوح.

فندق مَكة هيلتون للمؤتمرات

يَجدون العملاء الراحة والجودة العالية في الخدمات المُقدمة بداخل الفندق، ومٌعاملة طاقم الخدمة الودود والتَرحاب الذي كَسب ثقتهم، وجَعلوه هو مُحطتهم الأساسية عند زيارة مَكة للاستمتاع بمٌشاهدة الإطلالة القوية للمسجد الحرام.

موقعه مَحوري ويُمكن من خلاله كشف مَلامح مَكة المُكرمة، مَكتب الاستقبال يَعمل على مدار 24 ساعة، هو وكَافة الخدمات المُقدمة به، أما الغرف تَشمل على كل اللوازم الأساسية مثل الشاشة المٌسطحة، والإنترنت، وأدوات العناية الشخصية، كما يُقدم وجبات مُغذية وشهية في وجبة الإفطار.

اقرب الفنادق للحرم المكي واسعارها

فٌندق قَصر مَكة رافلز

من أفضل الفنادق بالحرم المَكي، وحصل على تَقييم عالٍ من جميع الزوار، قريب جدًا من المسجد الحرام بمسافة 0.3 كيلومتر، يَقع في مُجمع أبراج البيت الراقي، يَضم غرف، وأجنحة جميعها مُكيفة، لها إطلالة بانورامية رائعة.

بالإضافة إلى جودة الخدمة المُقدمة من طاقم الخدمة الراقية، كما أنه يَضم مَطعمين يُقدمان مَجموعة كبيرة من الأطباق الشهية، ويوفر الفندق استراحة للشاي ومَقهى لَتناول المُثلجات، بالإضافة لتراس له إطلال مُتميزة على المسجد والكعبة، مُتوسط سعر الليلة الواحدة 4.269 جنيه مصري.

فندق دار التَوحيد إنتركونتيننتال

يقع بشارع إبراهيم الخليل مَكة المُكرمة، أحد أبرز فنادق الـ 5 نجوم التي تطل على المسجد الحرام بغرف فاخرة وواسعة وبإطلالة بانورامية، أبرز ما جَعل العملاء يُفضلونه عن باقي الفنادق.

تصميمه الشرقي الذي يَبعث الشعور بالراحة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة الودود، وجميع الوسائل المُتاحة مثل خدمة الانترنت، وشاشة التليفزيون.

كما أنه يَضم ثلاث مَطاعم كل مَطعم فيهم يُقدم قائمة طعام شهية من المأكولات العالمية والشرقية، ومتوسط سعر الليلة الواحدة 3.013 جنيه مصري لذلك يعد من أحد أفضل فنادق مكة.