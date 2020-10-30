المملكة تعرب عن ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في زلزال إزمير التركية

بلادي – الرياض :أعربت المملكة عن بالغ ألمها وأسفها لمقتل وإصابة العشرات في إزمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضـرب بحر إيجة. وأكدت وزارة الخارجية أن المملكة تدعو الله أن يرحم الموتى ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. يُذكر أن الزلزال الذي وقع اليوم (الجمعة) تسبب في انهيار العديد من المباني.

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