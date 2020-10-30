بعد أسابيع من “لنجعلها خضراء”.. حملة جديدة لـ”الزراعة” تحت شعار “لن نجعلها خضراء” تعرضها للانتقادات

بلادي – الرياض :أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة جديدة تحت شعار “لن نجعلها خضراء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

واختلف المتابعون في تفسير الحملة الجديدة، التي تأتي بعد أسابيع قليلة من تدشين حملة كبرى بعنوان “لنجعلها خضراء”، حيث وجه بعض المغردين انتقادات لاذعة حول غموض الحملة.

وتوقع آخرون أنها رسالة موجهة لمنفذي عمليات الاحتطاب الجائر، فيما انتقد عدد من المغردين هذا الأسلوب في التعامل مع الحملات الكبرى، وبالأخص على الحسابات الرسمية على تويتر.