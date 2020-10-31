نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور وغرامة مخالفة عدم تثبيت اللوحات النظامية وحجز المركبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن الغرامة التي سوف يتم فرضها في حالة ارتكاب مخالفة تثبيت اللوحات النظامية، حيث أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة وأهمية اللوحات النظامية والتأكد من تثبيتها جيداً في المكان الصحيح، وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أشار المرور السعودي يجب على قائد المركبة استخدام اللوحات النظامية والتأكد من تثبيتها في مكانها الصحيح، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل الغرامة وقدرها.

عقوبة مخالفة عدم تثبيت لوحات المركبة:

وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي توضيح بسيط يضم تفاصيل عقوبة مخالفة عدم تثبيت لوحات المركبة، فقد يتراوح قيمة الغرامة ما بين 1000 ريال سعودي و 2000 ريال سعودي بالإضافة إلى عقوبة حجز المركبة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعي موقعنا تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد الخاص بها.

الحد الأعلى للمخالفات:

وشهدت خدمة المستفيدين للإدارة العامة للمرور العديد من التساؤلات من قبل المواطنين وجاء أحد التساؤلات تتعلق بشأن معرفة المدة التي تتضاعف فيها المخالفة المرورية وطريقة تسديدها، حيث قالت الإدارة العامة للمرور من خلال صفحتها على “تويتر”: أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية و بموجب مسببات للتغليظ

4 تصرفات خاطئة :

وقامت الإدارة العامة بتوجيه تحذير ناتج عن بعض التصرفات الخاطئة التي يرتكبها قائد المركبة أثناء القيادة، و تشتت الذهن وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الجميع، وقد أوضحت الإدارة أن هذه التصرفات التي قد تعرض حياة القائد للخطر تضم ما يلي:

الإنشغال مع بقية ركاب المركبة

تأمل المناظر الخارجية

محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة

كذلك استخدام الهاتف المحمول

نصائح هامة أثناء القيادة:

يوجه الخبراء العديد من النصائح التي يجب اتباعها والالتزام بها ومن هذه النصائح: