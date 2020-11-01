تشمل السماح لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصل.. إطلاق المرحلة الـ3 من العودة التدريجية للعمرة

بلادي – الرياض : انطلقت قبل قليل المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والتي تسمح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.
وتسمح المرحلة الثالثة بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بنسبة 100بالمائة (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍّ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.
وأظهرت مشاهد مباشرة من الحرمين الشريفين طواف المعتمرين بالكعبة المشرفة مع انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة.
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