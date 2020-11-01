نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي في السعودية بدون كفيل من خلال العديد من البنوك والشركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي في السعودية ، يعد من الأمور الهامة التي يرغب في الحصول عليها الكثير من المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، حيث يعد طلب الحصول على قرض شخصي بدون كفيل من أكثر عمليات البحث الرائجة على موقع “Google” الإلكتروني، ومن خلال موقعنا سوف نقدم لكم كل ما يخص أفضل تمويل شخصي من خلال العديد من البنوك وشركات تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب.

طريقة الحصول على تمويل شخصي في السعودية

يبحث الكثير من أهالي المملكة والمقيمين بها على أفضل وسيلة يمكن من خلالها الحصول على تمويل شخصي في السعودية، حيث تتسارع كافة البنوك والشركات المالية في تقديم أفضل التمويلات الشخصية سواء للمقيمين أو الوافدين بدون تحويل الراتب وفقاً لبعض الشروط المعينة من قبل كلاً منهما، وسوف نقدم لكم الآن مزايا وشروط التمويل الشخصي بدون كفيل في معظم الشركات والبنوك.

شركات تمويل شخصي بدون تحويل راتب

تتنافس العديد من الشركات التي تقدم خدمات التمويل في المملكة بينا وبين بعضها، حيث تسعى كل منهما في إرضاء عملائها من خلال توفير العديد من المزايا التنافسية، ويعد من أبرز تلك الشركات ما يلي:

شركة النايفات للتمويل

تعد شركة النايفات للتمويل من الشركات المصرح لها بالعمل في مجال التمويل من مؤسسة النقد السعودية، والتي تعمل على توفير حلول تمويلية للأفراد والمؤسسات للمساعدة في تلبية أحتياجاتهم الشخصية من خلال العديد من برامجها التمويلية والتي تتمثل في “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويل، التمويل الاستهلاك، تمويل بطاقات الائتمان” وذلك من خلال برامجها المختلفة مثل التورق، المرابحة، والإجارة والتي قد تصل قيمة تلك التمويلات إلى ثلاثمائة ألف ريال سعودي بتيسير في السداد بفترة تصل إلى خمس سنوات.

شركة السعودية للتمويل

تعتبر الشركة السعودية من أقدم الشركات التي تعمل على تقديم تمويل شخصي في السعودية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتي قد تأسست منذ عام 1990 أي ما يقارب الثلاثون عاماً في تقديم الخدمات التمويلية في الأراضي السعودية، وقد تنافس الشركة السعودية مع باقي منافسيها من الشركات التمويلية الأخرى بالعديد من المزايا والتي يعد من أهمها أنه يمكن للعميل الحصول على تمويله الشخصي خلال 24 ساعة وبموافقة فورية ما دام ذلك العميل مستوفي شروط الحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب، والذي قد يصل قيمة ذلك التمويل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي وفترة سداد تصل إلى خمس سنوات مقابل هامش ربح بسيط.

وهناك أيضاً العديد من البنوك التي تقدم تمويلات شخصية بدون كفيل وبدون تحويل راتب والتي يعد من أبرزها بنك الراجحي وبنك النماء وبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار والتي سوف نقدم لكم لاحقاً وبناء على طلباتكم طرق الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب في تلك البنوك.