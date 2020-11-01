نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل الراتب بفترات سداد تصل إلى 60 شهر من شركة مرابحة مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة هو أحد المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية حيث تعتبر شركة مرابحة مرنة أحد أهم شركات التمويل الشخصي داخل المملكة حيث تقدم الشركة مجموعة من المنتجات التمويلية والحلول المالية للأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة وتكون جميع تلك المنتجات التمويلية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية كما تعمل شركة مرابحة مرنة على تلبية إحتياجات ومتطلبات العملاء وذلك من خلال العروض التمويلية المتنوعة التي تقدمها الشركة وعلى نطاق الأفراد تقدم شركة مرابحة مرنة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبفترات سداد مرنة واقساط ميسرة تناسب جميع إلتزمات العميل كما جعلت شركة مرابحة مرنة الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ،كما سوف نتعرف على الشروط التي وضعتها الشركة الواجب توفرها في المتقدمين من أجل الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة وسوف نوضح أيضاً الوثائق والمستندات اللازم تقديمها للشركة من أجل استكمال طلب التمويل الشخصي.

مزايا التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنه

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الأسلامية تقدم شركة مرابحة مرنة التمويل الشخصي بمبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي وحد أقصى لمبلغ التمويل يصل إلى 250 ألف ريال سعودي لا يحتاج هذا التمويل الشخصي المقدم من شركة مرابحة مرنة إلى تحويل الراتب فترات سداد مرنة واقساط ميسرة تصل حتى 60 شهر تقدم شركة مرابحة مرنة هامش ربح تنافسي

الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة يشترط أن يكون المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شركة معتمدة لدي شركة مرابحة مرنة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي فيشترط أن لا يقل الراتب الشهري له عن 3000 ريال سعودي أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي فيشترط أن لا يقل مدة الخدمة عن شهر واحد أما إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص فيشترط أن لا تقل مدة الخدمة عن 12 شهر

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة

زيارة فرع الشركة لتقديم طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب تقديم الهوية الوطنية للمتقدم تقديم خطاب تعريف من جهة عمل المتقدم ويحتوي على الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ الإلتحاق تقديم كشف حساب بنكي خاص بالمتقدم العنوان الوطني للمتقدم

وتعتبر شركة مرابحة مرنة أحد المؤسسات المالية الهامة داخل المملكة العربية السعودية حيث تعتبر أحد أهم شركات التمويل الشخصي داخل المملكة والتي تقدم مجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات التمويلية وذلك من أجل تلبية إحتياجات ومتطلبات العملاء داخل المملكة العربية السعودية كما تتميز تلك المنتجات التمويلية بأنها متوافقه مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية وسرعة الموافقة على طلب التمويل الشخصي من شركة مرابحة مرنة كما تقدم شركة مرابحة مرنة داخل المملكة العربية السعودية تمويل شخصي دون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى للمتقدم كمت تقدم شركة مرابحة مرنة هامش ربح تنافسي للعروض التمويلية التي تقدمها الشركة كما أتاحت الشركة إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء بالأضافة إلى فترات سداد مرنه وبأقساط ميسرة تناسب جميع إلتزمات العميل