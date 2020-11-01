نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة تفتيح البشرة بخمس درجات اصغر بعشر سنوات للتخلص من التجاعيد تبييض الوجه من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض الجسم بسرعة فنجان قهوة كل يوم يضبط مزاج الكثير ولا يستطيعون الاستغناء عنها، ومن اليوم لن تتوقفي أيضًا عن ماسكات القهوة المميزة التي تعمل بشكل فعال على تبييض البشرة وتجديد خلاياها، فسكراب القهوة يمنحك بشرة صافية ونقية.

تبييض البشرة بالقهوة

مكونات الوصفة: ملعقة كبيرة من اللبن الطازج، وملعقتين من البن( القهوة التركي)، طريقة تطبيق الوصفة: قومي بمزج المكونات جيدًا للحصول على قوام يشبه الكريم، قبل بداية توزيع الماسك على البشرة قومي بعمل حمام بخار للبشرة أو قومي بشطف الوجه بماء ساخن قليلاً حتى يساعد في فتح المسام وتفتيح الأماكن الحساسة، قومي بتوزيع الماسك على بشرة الوجه واتركيه من 15 إلى 20 دقيقة، ثم يشطف بالماء البارد، تكرر مرتين لثلاث بالأسبوع للحصول على نتائج رائعة وملحوظة.

تفتيح البشرة بالقهوة

مكونات الماسك: ملعقتين كبار من القهوة التركي، ملعقة من الحليب البودر صغيرة، ملعقة من زيت الزيتون صغيرة، طريقة تطبيق الماسك: في بوله صغيرة نقوم بمزج الثلاث مكونات وخلطهم حتى يتجانسوا تمامًا، ونحصل على قوام لين الماسك نقوم بتوزيعه على البشرة، يترك لمدة عشر دقائق، ثم يتم إزالته بفرك الماسك لإزالة الجلد الغير مرغوب فيه من كل البشرة ويعمل على تجديد خلايا الجلد وتفتيح لون البشرة.

تقشير البشرة بالقهوة

مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من القهوة التركي، وملعقة صغيرة من ماء الورد، تطبيق الماسك على الوجه: يتم مزج المكونات جيدًا، ثم يتم توزيع الخليط على البشرة، ومن ثم نتركها من 25 إلى30 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر وهذه الوصفة تاعد على تقشير وتفتيح البشرة في وقت سريع جدا.