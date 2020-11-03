نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تدشّن برنامج حماية الأجور بإصداره الجديد عبر منصة «مُدد» في المقال التالي
عمر شويل - جدة قامت هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بالاهتمام وتطوير هذا القطاع وهذا لحماية الأجور من خلال إصدار منصة جديدة وهي بمنصة مدد، التي تسهل على المنشأة والعاملين بأن يأخذ كل منهما حقوقه.
ما هي منصة مدد
قامت وزارة الموارد البشرية باتفاق برنامج جديد ومتطور من خلاله تقوم المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص بالالتزام بكل ما يوجد داخل هذا البرنامج لكي يتم حماية حق الأجور.
كما يجب والهدف منها الحفاظ على أجور العاملين، وأن يصل حقوقهم بالشكل الصحيح وألزمت كل المنشآت بدفع الأجور فى الميعاد المحدد.
أيضًا يمكن تقديم تبريرات من خلال المنشأة على ما يقوم به الموظف من مخالفات
ما هو دور وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة تجاه العاملين بها
- قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بإصدار منصة تسمى “مدد ” لكي يتم الحفاظ على حقوق العاملين من أجور وغيرها حيث تم التوجيه بأمر كل المنشاءات بالتسجيل داخل المنصة، وتم تطويرها لكي يتمكن كل عامل بأن يتلقى أجوره من خلالها بشكل رسمي.
- و تم إدراج المنشآت الكبيرة والصغيرة في هذا البرنامج حتى المنشآت التي تمتلك خمسة عاملين في أكثر من ذلك.
ما هي مميزات برنامج حماية الأجور
- قامت وزارة الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه في عام 2013 بإصدار برنامج حماية الأجور، ولكن بعد ذلك تم تحسينه مع التطورات التي تحدث في الآونة الأخيرة بما يتماشى مع تطورات الرقمية في سوق العمل من خلاله يتم صرف أجور العاملين بكل سهولة وهذا لضمان حقهم وحماية الأجور.
- أيضَا من خلال منصة مدد سوف تتمتع المنشآت وأيضًا العاملين داخل المنشأة بهذا النظام الذي من خلاله يتم رفع ملفات الأجور بكل سهولة ويمكن رفع مخالفات وتنبيهات النظام.
- أيضًا يمكن لممثلي إنشاءات أن يطلعوا على نسبة التزام المنشأة ومعرفة كل تنبيهات النظام عند حدوثها.
- من خلاله يتم إعادة هيكلة ما تم تبريره من خلال النظام، وأيضًا تلزم العامل بأن يضطلع على هذه المخالفات وله الحق أن يقبل بهذا الأمر أو لا يقبله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموارد البشرية تدشّن برنامج حماية الأجور بإصداره الجديد عبر منصة «مُدد» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.