نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تدشّن برنامج حماية الأجور بإصداره الجديد عبر منصة «مُدد» في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة بالاهتمام وتطوير هذا القطاع وهذا لحماية الأجور من خلال إصدار منصة جديدة وهي بمنصة مدد، التي تسهل على المنشأة والعاملين بأن يأخذ كل منهما حقوقه.

ما هي منصة مدد

قامت وزارة الموارد البشرية باتفاق برنامج جديد ومتطور من خلاله تقوم المنشآت الخاصة بالقطاع الخاص بالالتزام بكل ما يوجد داخل هذا البرنامج لكي يتم حماية حق الأجور.

كما يجب والهدف منها الحفاظ على أجور العاملين، وأن يصل حقوقهم بالشكل الصحيح وألزمت كل المنشآت بدفع الأجور فى الميعاد المحدد.

أيضًا يمكن تقديم تبريرات من خلال المنشأة على ما يقوم به الموظف من مخالفات

ما هو دور وزارة التنمية الاجتماعية بمملكة تجاه العاملين بها

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية بإصدار منصة تسمى “مدد ” لكي يتم الحفاظ على حقوق العاملين من أجور وغيرها حيث تم التوجيه بأمر كل المنشاءات بالتسجيل داخل المنصة، وتم تطويرها لكي يتمكن كل عامل بأن يتلقى أجوره من خلالها بشكل رسمي.

و تم إدراج المنشآت الكبيرة والصغيرة في هذا البرنامج حتى المنشآت التي تمتلك خمسة عاملين في أكثر من ذلك.

ما هي مميزات برنامج حماية الأجور