وصل ووصال من أعماق الماضي‏ …إبراهيم الريامي

عندما يحين ليل كل خميس من كل أسبوع كنت دائما اشتاق لسماع أبي وهو يقول:إبراهيم باكر الصباح إن شاء الله انروح نزوى , كانت عبارة وكأنها العيد وهي تتناغم في أذني فقد حببني في هذه الولاية العريقة حب أبي لها فدائما ما كان يقول لي”المعرفة بالوصول وتدوم بالوصل

لقد كون أبي في هذه الولاية والتي تبعد عنا ما يقارب 100 كيلومتر وساعةبالسيارة علاقات قوية وصداقات متينة لا تزال تفوح بجمال شذاها حتى الآن

في البدايات وأنا لم أعي الدنيا وما يدور حولي كنت في كل صباح استيقظ من نومي ولا أجد أبي في البيت حتى يعود في الظهيرة محملا بأشياء بسيطة من الحلويات لي ولإخوتي

اشتراها لنا بالإضافة إلى بعض البضاعة التي يحضرها ليبيعها في دكانه المتواضع في وسط (الحلة) القرية التي نسكن فيها

كنت دوما أتسائل وأسأل أبي لماذا تقطع كل هذه المسافة من الصباح الباكر وفي أوقات قد تكون أحيانا شديدة البرودة. فيجيب والإبتسامة تعلو محياه(المعرفة بالوصول وتدوم بالوصل

لم أفهم العبارة أبداً.. فقد كان أبي يتردد على نزوى وهو حامل في يديه بعض المنتجات التقليدية التي تصنع في سمائل بعضها يهديه وبعضها يبيعه لمن يطلبها مسبقا. بدأت افهم عبارته تلك عندما أخذني معه إلى نزوى لأول مرة

وهو يمر بين البيوت ليصل إلى بيوت أصدقائه أبناء أصدقائه يلتفون حولي في محاولة للتعرف على هذا القادم من بعيد. فبوصولي إليهم بدأت سلسلة جديدة من المعرفة والتعارف وبدأ فصل جديد من الصداقات خارج حدود ولايتنا سمائل. ولا تزال تلك الصداقات مستمرة.. فقد كان وصال أبي لأصدقائه هو الذي جعل تلك الصداقات تدوم وتستمر. وهو الذي يجعلني انتظر بكل شوق أمر أبي بالاستعداد للذهاب باكرا إلى نزوى

لقد ترسخ في عقلي المثل (المعرفة بالوصول وتدوم بالوصل

فقد كانت بدايات أبي في طرقات نزوى هي معرفة بسيطة ولربما صدفة جميلة ولكنها استمرت كصداقة متينة حتى يومنا هذا

وحتى بعد أن كبر أبي في السن وقلت زيارته لنزوى كنت اذهب وعندما التقي بأصدقائه أرى في أعينهم لهفة معرفة أخبار أبي و( علومه) وكمية الحب التي يضمرونها له والتي نمت بينهم بطول الوصال والزيارات. وكان ولا يزال يوصيني عندما اذهب إلى نزوى أن اذهب الى محمد وسعيد والوردي و فلان وفلان وأبلغهم السلام. فدوام الصداقة تدوم بالوصال