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عمر شويل - جدة الفوز بالسكن والسيارة من خلال التسجيل في موقع الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية ، قدمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية برنامجي لمساعدة المواطنين والمواطنات وهما برنامج الإسكان وبرنامج السيارات ، كما أن المؤسسة تستهدف الفئة معينة التي تعانى من مشكلة مادية واجتماعية مثل الأسر التي تحتاج إلى مساعدة مادية داخل المملكة العربية السعودية والآن سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والشروط التي يجب وافقها للحصول على المساعدة .

كيفية التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدة الخيرية

أولاً يجب تسجيل الدخول على موقع مؤسسة الوليد بن طلال .

. ثم نضغط على كلمة تسجيل جديد .

نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف ، ويجب التأكد من أن جميع البيانات صحيحة .

نقدم بإدخال رقم الهوية الوطنية .

يجب على المتقدم للمساعدة إدخال حسابه على توتير .

وبعد التأكد من صحة جميع البيانات نضغط على تسجيل البيانات .

بعد ذلك ننتظر رد المؤسسة .

على بداية كل شهر سوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين من خلال حساب توتير الشخصي للأمير الوليد بن طلال وسوف يتم الاتصال بهم شخصياً للحصول على الوحدة السكنية أو السيارات .

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية

الهدف من مؤسسة الوليد بن طلال مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات مادية واجتماعية ، كما أنها حدد رقم للتواصل والاستفسارات مع المواطنين ورقم المكتب الخاص لسمو الأمير والرقم هو 966112110000 لمساعدة المحتاجين وقضاء احتياجاتهم .