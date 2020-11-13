الفرق بين رقم الايبان IBAN الراجحي ورقم الحساب وطرق الحصول عليه برقم الهوية أو بدونه

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عمر شويل - جدة الفرق بين رقم الايبان IBAN الراجحي ورقم الحساب وإمكانية الحصول علي رقم الايبان IBAN الراجحي برقم الهوية أو بدونه أصبح أمرا في منتهي السهولة حيث إنه من الأمور الهامة لمن يريد تحويل أو استلام أي مبالغ مالية من و إلي حسابك المصرفي خارج أو داخل المملكة العربية السعودية و فيما يلي سيتم توضيح الفرق بين رقم الايبان IBAN الراجحي.

الفرق بين رقم الايبان IBAN الراجحي و رقم الحساب:

رقم الايبان IBAN أشمل وأطول من رقم الحساب الأساسي ويمكن تعريف كلمة الايبان IBAN بأنها اختصار لكلمات إنجليزية معناها رقم الحساب البنكي الدولي (International Bank Account Number) وهو رقم خاص يتم عن طريقه معالجة العمليات المالية بسهولة نظرا لطول الرقم وكثرة عدد خاناته مما يتيح إمكانية تخصيص رقم الايبان IBAN خاص لكل شخص.

شرح المكونات و المواصفات لتوضيح الفرق بين رقم الايبان IBAN الراجحي

يتكون رقم الايبان الخاص ببنك الراجحي من ٢٤ خانة مقسمة لأرقام ورموز من اليمين إلي اليسار كما يلي :

SA25 7100 0000 0375 9102 5358

1- الفرق بين رقم الايبان IBAN الراجحي و رقم الحساب الأساسي هو أن رقم الحساب عبارة عن ١٨ رقم أو حرف وفي حالة إذا كان رقم حسابك أقل من ١٨ خانة يتم إضافة أصفار على يسار رقم الحساب لتماثل عدد الخانات لعدد الخانات المطلوب لرقم الايبان IBAN

2- رمز البنك عبارة عن رقمين.

3- رمز التدقيق عبارة عن رقمين.

4- رمز البلد عبارة عن حرفين.

طرق الحصول علي رقم الايبان الراجحي

يوجد عدة طرق تمكنك من الحصول على رقم الايبان IBAN الراجحي الخاص بحسابك بالراجحي إما برقم الهوية أو بدونه و فيما يلي شرح لتلك الطرق كالتالي :

أولا : طرق الحصول علي رقم الايبان IBAN الراجحي باستخدام الصراف الآلي

1- قم بالذهاب لأقرب صراف آلي خاص بمصرف الراجحي.

2- قم بإدخال بطاقة الصراف ثم إلي خانة تعديل العنوان.

3- قم بإضافة رقم الهاتف الخاص بك و ستصلك رسالة تأكيد.

4- أخيرا ستصل رسالة أخرى تحتوي على رقم الايبان IBAN الخاص بك.

ثانيا: طرق الحصول علي رقم الايبان IBAN عن طريق المباشر للأفراد

في هذه الطريقة يجب أن يكون لديك حساب على المباشر للأفراد مع العلم بأنك لست بحاجة إلى رقم الهوية.

1- قم بالدخول إلي الصفحة الرئيسية للمباشر أفراد.

2- قم بإدخال بياناتك ثم إلي خانة (الحسابات) .

3- قم بالضغط علي خيار أظهر رقم الايبان IBAN و سيظهر لك في الحال.

ثالثا : طرق الحصول علي رقم الايبان IBAN عن طريق زيارة الفرع

في هذه الطريقة أنت بحاجة إلى رقم الهوية علي أن تكون سارية أو الإقامة و أيضا لابد أن تكون سارية.

1- قم بالذهاب إلي أقرب فرع لك.

2- قم بطلب رقم الايبان الخاص بك من الموظف.

2- قم بطلب كشف حساب من موظف الفرع

4- ستجد رقم الايبان IBAN الخاص بك مطبوعا على كشف الحساب.

وقد تم إيضاح أنه في حالة رغبة إرسال مبالغ مالية إلي حساب شخصي آخر خارج البلاد فإنه يجب الحصول علي رقم الايبان للشخص المرغوب في تحويل المبلغ المالي إليه والعكس في حالة الرغبة في استلام أي مبلغ مالي فلابد من وجود رقم الايبان الخاص بك مع الجهة المرسلة.

و بذلك يكون قد تم استيفاء شرح التفاصيل الخاصة بالفرق بين رقم الايبان IBAN الراجحي و رقم الحساب و طرق الحصول عليه في أسهل الخطوات حيث يحتاج المواطن أو المقيم هذا الرقم و خاصة خلال هذه الفترة لتحويل المبالغ المالية من وإلي الحسابات الشخصية خارج و داخل المملكة وذلك بعد تعليق الخروج أو الدخول إلي المملكة كأحد الإجراءات المتخذة لمجابهة جائحة كرونا covid19.

ويأتي ذلك في إطار سعينا المستمر والدائم لتقديم المعلومات عن الخطوات المطلوبة لتوضيح الفرق بين رقم الايبان IBAN ورقم الحساب لتسهيل وتيسير حصول المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية علي الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية و الخاصة المختلفة للمملكة.

وتتيح مؤسسة النقد العربي السعودي خدمة التحقق من رقم الايبان إلكترونياً من خلال الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة واختيار خدمة التحقق من رقم الايبان وإتباع التعليمات وإدخال البيانات والضغط علي كلمة تدقيق.

كما أن استخدام رقم الايبان له العديد من الفوائد حيث يعد واحد من أهم الطرق الآمنة لتحويل المبالغ المالية بين الحسابات البنكية المختلفة كما أنه أيضاً يكون سريع جداً في التحويلات المالية ودون تدخل من العناصر البشرية وكذلك لضمان التأكد من كافة البيانات يتم المرور عبر عمليات رقمية معقدة ولعدم تواجد أي أخطاء.