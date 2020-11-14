نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب العمل استعلام عن وافد بالخطوات والتفاصيل عبر وزارة العمل السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتب العمل استعلام عن وافد , يقوم مكتب العمل السعودي بتقديم الكثير من الخدمات المتعلقة بالوافدين، ومنها الاستعلام عن وافد إما برقم الجواز، أو رقم الإقامة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني.

مكتب العمل استعلام عن وافد

يقوم الموقع الإلكتروني لمكتب العمل بتقديم إمكانية الاستعلام عن وافد بأكثر من طريقة، ومن هذه الطرق ما يلي:

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة

أول خطوة هي الدخول للموقع الألكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم ادخال بيانات التسجيل المطلوبة.

ثم الدخول لقسم الخدمات الإلكترونية.

بعدها يتم النقر على زر استعلام عن وافد.

يتم إدخال البيانات المطلوبة وهي: رقم الإقامة، وجنية الوافد، وغيرها من المعلومات.

ثم بعدها يتم إدخال الرمز المرئي الذي يظهر على الشاشة.

ثم النقر على زر البحث.

يتم الانتظار قليلاً حتى يتم تحميل بيانات الوافد المهمة مثل رقم واسم الهوية.

الاستعلام عن وافد برقم الجواز

يتم الدخول للموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ثم يتم ادخال بيانات التسجيل، وتسجيل الدخول.

ثم النقر على زر الإستعلام عن بيانات فرد مقيم.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة.

ثم يتم كتابة رقم الجواز الخاص بالوافد.

يتم الانتظار قليلاً حتى تظهر بيانات الوافد المطلوبة.

الاستعلام عن وافد برقم الحدود

يتم الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

ثم يتم إدخال بيانات التسجيل المطلوبة، وتسجيل الدخول.

يتم إدخال بيانات الوافد المطلوبة.

بعدها يتم إدخال رقم الحدود.

ثم يتم ادخال الرمز المرئي الذي يظهر على الشاشة.

ثم النقر على زر البحث والانتظار بضع ثواني.

يتم اختيار جنسية الوافد من قائمة الجنسيات التي تظهر على الشاشة.

بعدها يتم النقر على زر البحث.

يتم الانتظار قليلاً حتى تظهر جميع بيانات الوافد المطلوبة بشكل مفصل.

مكتب العمل السعودي