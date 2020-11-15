نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل الشخصي مصرف الراجحي لحساب الأقساط والقرض بنفسك للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الآن حساب التمويل الشخصي من بنك الراجحي بكل سهولة، باستخدام حاسبة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي، وذلك بإخال البيانات المطلوبة، ومعرفة مقدار التمويل اللازم، في إطار الحلول التمويلية التي يطلقها بنك الراجحي لعملائه السعوديين والوافدين داخل الأراضي السعودية، والجدير بالذكر أن هناك المزيد من البرامج التمويلية التي يقدمها المصرف ومن أبرزها (التمويل العقاري – تمويل السيارات – تمويل الزواج – تمويل مصروفات المدارس والجامعات- تمويل الترميم – الخ)، وهناك العديد من القروض الأخرى التي تقدمها شركات الحلول المالية مثل قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مع إمكانية الحصول على القرض سريعاً.

قرض مصرف الراجحي

بالإمكان الحصول على التمويل اللازم والمناسب مع مصرف الراجحي الذي يعد من اكبر البنوك السعودية، والذي يحظى بقاعدة كبيرة من العملاء في دول الخليج، وهناك عدة ضوابط للحصول على القرض اللازم بما يتناسب مع دخل الفرد، وهذا ما تحدده حاسبة التمويل الشخصي من بنك الراجحي والتي تمكنكم من احتساب قيمة القسط الشهري اللازم سداده، وكذلك مبلغ القرض الكلي والمصروفات الإدارية الخاصة بالقرض.

حاسبة التمويل الشخصي

بإدخال مجموعة من البيانات اللازمة يتم تحديد قيمة القرض المناسب ومبلغ القسط الشهري بعد إدخال بعض المعلومات، وبالتالي يمكنكم الدخول الآن على حاسبة التمويل الشخصي في مصرف الراجحي وإدخال البيانات التالية:

اختيار الجنسية (السعوديين – الوافدين).

اختيار القطاع الوظيفي (الوظائف الحكومية – وظائف القطاع الخاص).

اختيار القطاع الفرعي من قائمة الخيارات المنسدلة.

الراتب الشهري.

الأقساط الشهرية.

بعد اجراء الدخول على حاسبة التمويل لشخصي وإدخال البيانات الوظيفية التالية يمنكم تحديد مبلغ القرض ومعرفة الأقساط الواجب سدادها بناء على الراتب ومدة سداد القرض، وبالتالي يمكنكم معرفة تفاصيل قرض بنك الإنماء بدون كفيل والاستفادة من البرامج التمويلية اللازمة التي تقدمها البنوك السعودية للمواطنين والمقيمين.