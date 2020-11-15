نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي مزايا إلغاء نظام الكفالة في السعودية وما سيجنيه الاقتصاد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفالة وإحلال مكانه مبادرة ” تحسين العلاقة التعاقدية” بين العامل وصاحب العمل، وجاء ذلك ضمن مجموعه من الإصلاحات التى شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وقد أسعد هذا القرار الكثير من الوافدين إلى المملكة السعودية و المواطنين السعودين الذين تضرروا من هذا النظام والذي كان يمنح الوافدين مزايا كبيرة لا تمنح إلى أبناء الوطن، وقد ذكرت وزارة الموارد البشرية موعد تطبيق إلغاء نظام الكفيل في السعودية بشكل رسمي في الأول من شهر مارس 2021م، كما أنه من المتوقع أن يجني الاقتصاد السعودي من إلغاء نظام الكفالة ميزات كثيرة تحسن من سوق العمل السعودي .

مزايا إلغاء نظام الكفالة في السعودية

انتج عن نظام إلغاء الكفالة مجموعة من الفوائد والمزايا التي سوف يجني منها الاقتصاد السعودي الكثير، ومن ضمن هذة المزايا ما يلي :

انخفاض معدل البطالة بين السعوديين بسبب نظام الكفيل والذي أعطى مزايا للوافد الأجنبي لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن . مساهمة القرار في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث تمثل اصلاحاته من المحفزات الأساسية التي يبحث عنها المستثمر في مختلف دول العالم . القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات حيث يتم بيعها بدون النظر لمصلحة البلد مما ساهم في استقبال السوق لعمالة فائضة ساهمت بشكل كبير في تدني الأجور وانتشار ظاهرة التستر التجاري . جذب العمالة المهنية والتي ترفع من أنتاجية العمالة الأجنبية والتي ستقتصر على الكفاءات . يدعم نظام عقد العمل من تنافسية المواطن السعودي أمام الأجنبي وهي ميزة تتمثل في عدم هروب المواطن السعودي وسهولة الوصول إليه على العكس من الأجنبي الذي سيكون في مقدوره الرجوع لبلده والإخلال ببنود العقد الموقع معه . فرصة للاقتصاد السعودي لاستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة تحسين أنتاجية الوافدين أصحاب الكفاءات حيث يساهم نظام عقد العمل في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية. القضاء على بعض التحديات وحلها و تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين . دعم مرونة سوق العمل في المملكة و رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي . تقليص معدل القضايا العمالية وحل معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين .

موعد تطبيق إلغاء نظام الكفيل في المملكة

وتضمنت المبادرة السعودية الجديدة تخفيف القيود التعاقدية للوافدين، كما تضمنت المبادرة منح الوافدين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون إذن من صاحب العمل أو ما يسمى الكفيل، وهو النظام المعروف باسم الكفالة، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م .

ماهي أهم مميزات إلغاء نظام الكفيل في السعودية ؟

توثيق عقد عمل بين الوافد القادم إلى المملكة وصاحب العمل بالمملكة العربية السعودية .

إمكانية ترك الوافد القادم إلى المملكة العمل وتغير وظيفته دون الحاجة إلى الرجوع إلى الكفيل .

يستطيع الوافد السفر دون إذن مسبق من صاحب العمل .

و تتميز أيضا المبادرة في تخفيف القيود التعاقدية على الوافدين إلى المملكة العربية السعودية .

زيادة التنافسية بين العامل الأجنبي والمواطن السعودي في العمل.

والجدير بالذكر أنّ المبادرة جرى تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة .