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عمر شويل - جدة يسعى بنك الراجحي على القيام بالتنويع في التمويل الخاص به، حيث يعمل على تقديم هذه الخدمات على كلاً من المقيمين والسعوديين أيضًا، وهذا ما يجعله البنك الأكثر شهرة وعراقة في المملكة العربية السعودية.

طريقة الاستعلام عن أنواع التمويل في بنك الراجحي عام 1442

وفر بنك الراجحي بعض من الأرقام خدمة العملاء المقسمة على العديد من الخدمات التي يسعى إلى تقديمها لكافة عملائه، وهذه الأرقام هي:

خدمة التمويل الموحد عليك الاتصال على هذا الرقم :920003344.

خدمة التعرف على العملاء المتميزين يمكنك الاتصال على هذا الرقم: 8001248880.

خدمة الاستفسار وتقديم الشكاوى في خدمة القروض والتمويل عليك الاتصال بهذا الرقم: 8001241222.

المميزات التي تأخذها من تمويل الراجحي

يقدم بنك الراجحي بعض المميزات لكافة عملائه الذين يقومون بالثقة به، وهذه المميزات هي:

يعمل على وضع خدمة هاتفية للعمل على التحكم في الحساب البنكي بسهولة.

القيام بتحويل الأموال من وإلى البنوك الداخلية والخارجية من حدود المملكة.

يمكنك سحب الأموال والعمل على إيداعها من خلال هذه الخدمات.

يوفر بنك الراجحي القيام بتسديد كافة الفواتير مثل فاتورة الكهرباء والإنترنت والهاتف والهاتف الأراضي والماء.

يمكنك التعرف على كشف الحساب البنكي الخاص بك.

أنواع التمويلات داخل بنك الراجحي

يوجد ثلاث أنواع خاصة بتمويلات بنك الراجحي، وهي:

تمويل الشخصي.

تمويل العقارات.

تمويل على السيارات.

خطوات التسجيل في الخدمات الهاتفية لمصرف الراجحي

تعمل على اختيار أي ماكينة صرف آلي تتواجد في منطقتك، يجب أن تكون تابعة لبنك الراجحي.

تعمل على اختيار زر عمليات أخرى.

تقوم بالضغط على زر الخاص بالبريد الإلكتروني.

تقوم بالعمل على اختيار زر إضافة.

يجب أن تقوم بكتابة رقم الهاتف السعودي الخاص بك، وعليك كتابته بطريقة سليمة.

بعد أن قمت بإدخال بياناتك تعمل على اتصال على خدمة العملاء من خلال هدا الرقم 920003344 حتى تتمكن من تأكيد كافة الإجراءات الخاصة بهاتفك.

تقوم بالعمل على كتابة الاستمرار من خلال الضغط على رقم 0.

تعمل على تعريف رقم البطاقة البنكية.

يجب أن تقوم بكتابة الرقم السري بطريقة سليمة.

تقوم بالعمل على كتابة أرقام آخر سبعة أرقام في بطاقتك الخاصة ببنك الراجحي.

تعمل على تسجيل رقم السري الجديد ويجب أن يكون مكون من أربع أرقام.

انتهينا من التعرف على معلومات اليوم حول بنك الراجحي، وانتظروا منا معلومات جديدة.