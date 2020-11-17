نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية عروض البلاك فرايدي 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المنتظر أن تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية خلال الأيام القليلة القادمة بعد ان أعلنت العديد من المتاجر الإلكترونية بالدولة عن عدد هائل من العروض والتخفيضات والخصومات التي سوف تتزامن مع موعد البلاك فريداي للعام الجاري 2020م، وفيما يلي سوف يتم توضيح أهم تخفيضات وعروض الجمعة البيضاء في مختلف المتاجر بالمملكة العربية السُّعُودية.

الجمعة البيضاء في السعودية

من المنتظر أن تبدأ عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء في المملكة العربية السُّعُودية بالتزامن مع موعد البلاك فرايدي في مختلف البلدان على مستوى العالم، حيث إن هذا اليوم يوافق الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام ميلادي، وسوف يوافق هذا العام تحديدًا يوم الجمعة 27-11-2020م.

ونظرًا للإجراءات الاحترازية التي تنص على ضرورة عدم الازدحام؛ فقد تم الإعلان عن بَدْء تطبيق عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء مبكرًا هذا العام، حيث إن بعض المتاجر سوف تبدأ في تقديم العروض بداية من يوم الإثنين الموافق 24-11-2020م حتى نهاية الشهر، وبعض المتاجر خصصت شهر نوفمبر كُلََّه لتقديم عروض وتخفيضات البلاك فرايدي 2020م سواء فيما يخص الأجهزة المنزلية الكهربية والإلكترونية والذكية مثل هواتف الأندرويد والأيفون والملابس والأغراض والمستلزمات العامة والخاصة وغيرهم.

تخفيضات الجمعة البيضاء في السعودية عروض البلاك فرايدي 2020

كافة المتاجر الإلكترونية والهايبر ماركت والمحلات التجارية تقريبًا داخل المملكة العربية السُّعُودية تُشارك بعروض وتخفيضات هائلة في فعاليات الجمعة البيضاء على كافة المنتجات، ومن أهم تلك العروض ما يلي:

عروض الجمعة البيضاء نون السعودية

يُعد متجر نون الإلكتروني واحدًا من أهم وأشهر المتاجر الإلكترونية التي يقصدها ملايين المستهلكين يوميًا للشراء أون لاين حيث إن الموقع يُقدم عدد هائل من المنتجات المتنوعة بنسبة خَصْم تصل إلى 70 % على مختلف الأغراض والمنتجات والمستلزمات، ويوجد فرع خاص من نون في المملكة، ومن العروض التي قد تم الإعلان عنها فيما يخص البلاك فرايدي نون السُّعُودية ما يلي

تخفيضات الجمعه البيضاء سوق دوت كوم

قام متجر سوق دوت كوم الإلكتروني الشهير في السُّعُودية والذي قد أصبح يحمل اسم (أمازون السُّعُودية) بعد قيام شركة أمازون بشراؤه بالإعلان عن عروض الجمعة البيضاء التي سوف تبدأ من يوم 24 نوفمبر وسوف تستمر حتى يوم 30 نوفمبر 2020م بتخفيضات تصل إلى أكثر من 70 % على كافة المنتجات، ومن أهم العروض الخاصة بالبلاك فرايدي التي قد تم الإعلان عنها حتى الآن هي:

ويُذكر أن عدد هائل من المتاجر الأخرى داخل المملكة العربية السُّعُودية وخصوصًا المتاجر الإلكترونية مثل باث أند بادي، شي إن، ماماز أند باباز، ونمشين وغيرهم، قد أعلنوا عن نسبة خصومات وتخفيضات مرتفعة جدًا أيضًا على كافة المنتجات بنسبة خَصْم تتراوح بين 50 إلى 70 %، مع بعض العروض الأخرى مثل الحصول على قطعة مجانية في حالة شراء قطعة واحدة من المتجر وغيرهم.