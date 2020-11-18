نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق البيك .. كيف تطلب وتدفع دون انتظار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر مطعم البيك من أشهر مطاعم الدجاج المقرمش بالمملكة، ولذلك جاءت فكرة تطبيق البيك للتسهيل على المواطنين عملية الشراء دون الانتظار لوقت طويل والهدف من تطبيق البيك هو تقليل وقت انتظارك من خلاله تستطيع أن تطلب الطلب وتدفع سعره قبل الوصول لاستلامه، وعند وصولك إلى المطعم تستلم الطلب في الحال دون انتظار.

طريقة الطلب من تطبيق البيك

تعتمد آلية عمل تطبيق البيك على الشراء والدفع قبل الوصول إلى المطعم وعند وصولك للمطعم تستلم الطلب مباشرة أو يكون الانتظار في وقت الذروة أقل من نصف ساعة، ولكن لن يُوصل التطبيق الطلب للمنزل لو أردت ذلك فعليك استخدام تطبيق المطاعم ويمكنك الطلب من تطبيق البيك بالخطوات التالية:

قم بتحميل تطبيق البيك على جوالك .

بعد ذلك سجل الدخول.

اكتب المدينة وحدد الفرع.

ثم انقر على اطلب الآن وادخل لقائمة الطعام وحدد المنتجات التي تريد أن تطلبها، يمكنك النقر على أيقونة قرن الفلفل لو كنت تريد الطعام حار.

قم بإضافة الطلب لسلة التسوق.

يظهر لك سعر الطلب وتنتقل بعد ذلك لخيار الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية أو يمكنك الاختيار الدفع بالطريقة العادية في صراف المطعم.

وبعد الدفع وتأكيد الطلب تصلك رسالة على الجوال أو الإيميل بها كود الاستلام.

اذهب إلى المطعم بعد ذلك ستجد جهاز الخدمة الذاتية من أجل طباعة الفاتورة والدفع من خلال بطاقة الصراف العادية مدى.

طريقة الشراء أون لاين من البيك