نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلية التقنية لعلوم الطيران موعد التسجيل وشروطه في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء تسجيل في الكلية بمختلف المسارات، حيث يتم التوظيف في المسار العسكري والمسار المدني للفصل الدراسي الثاني 1442 هجرية، حيث نوضح من خلال موقعنا ثقفني شروط التقديم والتخصصات المطلوبة عند التقديم، ورابط التقديم للكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران.

أولاً تخصصات المسار التدريب العسكري:

إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات)

ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات)

إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار)

ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار )

اتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار )

شروط القبول في المسار العسكري:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ أن يكون المتقدم خريج مرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره إليه اللياقة الطبية للخدمة العسكرية و تناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم) اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القدرات العامة وإكمال الاختبار التحصيلي الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول و التجنيد بالقوات المسلحة

مزايا المسار العسكري:

تدريب منتهي بالتوظيف على رتبة (وكيل رقيب فني صيانة طائرات )

يحصل الطالب على مكافأة شهرية عسكرية خلال فترة التدريب إضافة إلى مكافأة طالب متدرب

علاج مجاني الطالب ووالديه في مستشفيات القوات المسلحة

فرصة ابتعاث خارجية للطلبة المتميزين والمتفوقين

توفير السكن في القواعد العسكرية بعد التعيين

التوظيف في المسار العسكري:

القوات البحرية القوات الجوية القوات البرية

ثانيا : تخصصات المسار المدني :

هياكل ومحركات (صيانة الطائرات )

شروط القبول في المسار المدني :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية

أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية

إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم

اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية

مزايا المسار المدني :

مكافأة مالية أثناء فترة التدريب منهج تدريبي معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني و يؤهل للحصول على رخصة فني صيانة طائرات فرصة ترشيح الطلاب المتميزين خلال التدريب لعروض رعاية وظيفية مساعدة الخريجين بتوفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل

اعتمادات برامج التدريب بالكلية :

جميع برامج الكلية معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

برامج المسار المدني معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني (GACA PART147)

برامج المسار العسكري متوافقة مع متطلبات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ( EASA PART66)

موعد التقديم :

يبدأ التقديم في كلية التقنية لعلوم الطيران من قبل الطلاب في تمام الموعد المحدد لها والتي تم الإعلان عنه من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يبدأ التقديم في يوم الثلاثاء الموافق 2/4/1442 هجري وينتهي التقديم في يوم الخميس الموافق 15/6/1442 هجرية، ومن الجدير بالذكر أن الصفحة أعلنت أنه يتم التقديم للتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للكلية التقنية لعلوم الطيران.