نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة شروط تجديد الاقامة absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة أبشر الإلكترونية أنواعًا عديدة من المساعدة الإلكترونية ومن بين هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن اسم الكفيل والتقصي حول شرعية الإقامة، للابتعاد عن غرامات التأخير في استعادة وتجديد الإقامة، وتجنب العقوبات على التأخير في التجديد للإقامة.

الاستعلام عن اسم الكفيل

يمكنك الاستفسار عن اسم الكفيل برقم الإقامة من خلال موقع وزارة الخارجية، كل ما عليك اتباعه هو:

ادخل إلى موقع وزارة الخارجية السعودية، منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

انقر على مقيم، ومن تلك النقطة حدد طلب زيارة عائلية.

اختر “أوافق” التي تجدها أسفل الملاحظات الهامة.

سيتم نقلك إلى صفحة المعلومات الفردية. اكتب رقم الإقامة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ثم انقر فوق التالي وأكمل بيانات الطلب والزائر.

في النهاية، في أعقاب الانتهاء من المعلومات بدقة، سيظهر أمامك اسم الرئيس الحالي للعمل أو الكفيل، وبهذا تم طرح اسم الكفيل مع رقم الإقامة.

خطوات كشف تاريخ انتهاء الإقامة

قم بالدخول إلى منصة أبشر عبر الإنترنت

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم والعبارة السرية في الحقول المخصصة ثم رمز التحقق.

انتقل إلى الطلبات الإلكترونية.

اختر جوازات السفر.

حدد الاستعلام عن تاريخ انتهاء التأشيرة.

من تلك النقطة قم بإدخال رقم الإقامة في الحقل المخصص.

أدخل رمز التأكيد المرئي.

اضغط على أيقونة (العرض).

ستظهر التفاصيل الدقيقة لتاريخ انتهاء الإقامة أمامك؛ وآخر موعد لتجديد الإقامة.

شروط تجديد الإقامة

أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها العامل ليحصل على خيار إعادة تجديد الإقامة السعودية قبل انتهاء صلاحية الإقامة الحالية؛ وهي كالتالي:

يجب على الذي يريد إعادة تجديد إقامته في المملكة العربية السعودية أن يكون متواجدا هناك عند التجديد.

يجب على المقيم دفع تكاليف إعادة تجديد الإقامة كاملة.

يجب أن تكون تأشيرة المقيم شرعية وسارية في وقت التجديد.

إذا كانت أسرة الساكن ترافقه داخل المملكة فيجب أن يكون لديه تأمين صحي.

إذا تجاوز الصغار سن 18 عامًا، فيجب عليهم التسجيل على كفالة كفيل داخل المملكة.

يجب على المقيم تعويض المخالفات المرورية المفروضة عليه لو وجدت.

وتلك كانت خطوات الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الاقامة شروط تجديد الاقامة عبر منصة أبشر وموقع وزارة الخارجية.

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