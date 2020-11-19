نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مكتبة جرير اليوم جوالات وشاشات ذكية وإلكترونيات بخصم يصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير اليوم تضمنت على الكثير من مستلزمات الأسرة والأطفال أيضًا في المنازل، ويمكن من خلال موقع جرير التسوق وشراء كافة المنتجات الإلكترونية، فتقدم المكتبة عروض جرير للجوالات كما أنه ضمن إطار عروض مكتبة جرير الأسبوعية شهر نوفمبر سنجد مجموعة من اللاب توب، والكتب ومستلزمات الأطفال بشتى أنواعها، كما أن عروض jarir bookstore مكتبة جرير مستلزمات الكمبيوتر والهواتف بجميع أنواعها.

عروض مكتبة جرير اليوم

تمتلك مكتبة جرير القدرة على تقديم مجموعة من العروض في آن واحد تتمثل تلك العروض في:

عرض خاص يصل إلى 34% على لاب توب جرير من شركة أسوس روج زيفروس بشاشة 17.3 بوصة ويمكن اقتنائه بسعر 10899 ريال سعودي.

كما يمكن الحصول على تليفزيون ال جي الذكي بتقنية الترا اتش دي ال أي دي بسعر يصل إلى 4999 ريال سعودي، احصل عليه ووفر 5300 ريال سعودي، أي أن الخصم يصل إلى 51%.

أما عن تليفزيون هايسنس الذي يصل مقاسه إلى 75 بوصة، بتقنية الترا اتش دي التليفزيون الذكي وصل الخصم منه إلى 46% بسعر 4299 ريال سعودي.

كما أن هناك لاب توب من شركة أبل ماك بوك برو شاشة تصل إلى 13.3 بوصة، بسعر يصل إلى 5999 ريال سعودي بعد أن قامت المكتبة بخصم 37% من مكتبة جرير.

عروض مكتبة جرير جوالات

أما عن العروض الخاصة بمكتبة جرير، فيمكن الحصول على هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 2 سعة التخزين وصلت إلى 256 جيجا بايت، باللون الأسود واللون البرونزي، من فئة الجيل الخامس بسعر 7999 ريال سعودي، ويمكن الحصول على هدايا بقيمة 2550 ريال سعودي.

كما نرشح لك هاتف سامسونج جالكسي نوت 20 ألترا بسعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت، باللون الأبيض، بخصم 22% أي يمكن الحصول عليه بسعر 3999 ريال سعودي، أي خصم يصل إلى 1150، كما يمكن الحصول على هدايا تصل إلى 1250 ريال سعودي.

أو الحصول على هواوي بي 40 برو بلس سعة التخزين التي وصلت إلى 512 جيجا بايت، ضمن عروض مكتبة جرير اليوم باللون الأسود بسعر يصل إلى 4499 ريال سعودي، ويمكن اقتناء الهاتف باللون الأسود السيراميك وبسعة التخزين التي تصل إلى 256 جيجا بايت.