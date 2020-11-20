نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني للفئات المستحقة للدعم وشروط التقديم في البرنامج السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني للفئات المستحقة للدعم وشروط التقديم في البرنامج السكني ، يعتبر البرامج السكنية هي من أهم البرامج التي يبحث عنها الشباب والأسرة السعودية المستحقة للدعم كما أن هناك شروط يجب توافرها للتقديم في العدم السكني للحصول على الوحدات السكنية المنخفضة السعر ، كما أن هناك الكثير من المشاريع الوحدات السكنية التي تتوافر بها جميع المرافق والخدمات المميزة التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية والان سوف نقدم لكم شروط الحصول على الوحدات السكنية ومن هم المستحقين بهذه الوحدات .

ما هي شروط التقديم للحصول على الدعم السكني

هناك بعض الشروط والمعايير التي أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودي للحصول على الوحدة السكنية وهذه الشروط هي :-

الشخص المتقدم للحصول على الوحدة السكنية هو رب الأسرة .

يجب أن يكون عمر المتقدم للوحدة السكنية لا يقل عن 25 سنة .

يجب أن تكون الأسرة المقدمة على الوحدة السكنية لا تملك أي عقار وغير قادرة على شراء أي وحدة سكنية .

الشخص المتقدم للوحدة السكنية يجب أن لا يكون قد استفاد من أي وحدة سكنية من قبل في البرنامج السكني .

يجب أن يكون التقدم للوحدة السكنية سعودي الجنسية .

من هم الفئات المستحقة لدعم برنامج سكني

تعتبر من اهم الفئات المستحقة للدعم السكني هم الأرامل والمطلقات بدعم يصل إلى 100% كما أن الأسر محدود الدخل يستحقون أيضا الدعم السكني من وزارة الإسكان السعودي ، لذلك يجب عليهم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من وزارة الإسكان وسوف توفر لهم وزارة الإسكان شقق سكنية بإيجار شهري لا يتعدى 300 ريال سعودي .

كما أن هناك فئات مستحقة للحصول على دعم وزارة التضامن الاجتماعي ولها مصدر رزق أخر توفر لهم وزارة الإسكان وحدات سكنية للإيجار ب 800 ريال سعودي شهرياً وأن الأرامل والمطلقات يحصلون على دعم شامل في الوحدات السكنية بنسبة 100% ولكن بشروط يجب توافرها .

ما هي المستندات المطلوبة للتقديم في دعم برنامج سكني