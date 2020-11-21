نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول منصة مدرستي الرابط الجديد schools.madrasati.sa تسجيل الحضور وحل الواجبات أون يلان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول منصة مدرستي هو الحديث الذي سندور حوله في هذه المقالة، إذ أن الوزارة أتاحت عدة من طرق بواسطتها يستطيع الطالب أن ينال على البيانات الخاصة بالدخول لتلك المنصة التعليمية، إذ يستطيع الطلاب عقب دخولهم أن يطلعوا على اللوحة المتعلقة بهم وأن يتعرفوا على الجدول والمقررات الدراسية المتعلقة بهم وأيضًا الحصص الدراسية، كما يمكنهم أن يتعرفوا على واجباتهم البينية وكذلك الإعلانات المتنوعة والمصادر الإثرائية، وأن يطلعوا على الأساليب التعليمية التي تشتمل عليها المنصة التعليمية، لهذا سنقوم بمعاونة الطلاب على تسجيل دخولهم لتلك المنصة بدون أدنى جهد.

منصة مدرستي تسجيل دخول الطالب

إنه بعد أن قامت الوزارة باعتماد منصة مدرستي في تلك السنة الدراسية، تم تحديث المنصة حتى تكون مناسبة للتعليم، والتي سوف تقوم بالتسهيل على المدرسين أن يقوموا بمهامهم التدريسية، ويتمكن الطالب أن يستكمل دراسته إلكترونيًا بواسطة الفصول الافتراضية، حيث نوضح الرابط الجديد لدخول منصة مدرستي لذلك يستطيع الطالب أن يُسجل دخوله بإتباعه الخطوات الآتية:

أولًا: انتقل لمنصة مدرستي من خلال الرابط https://schools.madrasati.sa ومتابعة الخطوات التالية:

اختر حساب مايكروسوفت الخاص بتسجيل الدخول المتعلق بالطلاب.

أرفق اسم المستخدم الذي قمت يأخذه من من باك تو سكول، أو من توكلنا.

أرفق كلمة السر.

بعد ذلك، سجل دخولك.

تسجيل الحضور في منصة مدرستي

ينبغي على الطلاب أثناء دخولهم على منصة مدرستي أن يقوموا بإثبات حضورهم في مدرستي، وهو الشيء الذي ينبغي أن يقوم الطالب بالتعرف عليه، حيث إذ أن هناك خطوات عدة من خلالها يستطيع الطالب أن يُسجل حضوره، وتلك الخطوات هي:

تسجيل دخول منصة مدرستي من الرابط الموضح في الفقرة السابقة.

ثم اختر حساب مايكروسوفت.

أرفق اسم المستخدم السري حتى تقم بتسجيل الدخول.

وبعدها اختر جدولي.

قم باختيار الاسم الخاص بالدرس وادخل عليه.

ثم ادخل على حضور، وبذلك تكون قد قمت بتسجيل حضورك في الدرس.

رابط منصة مدرستي



إن الوزارة قامت بتحديث منصة مدرستي حتى تصبح مناسبة مع كل مستخدميها، حيث أن تم تحديثها حتى تقوم بالتسهيل على كافة طلابها، إذ صارت منصة مدرستي تشتمل على كافة الأساليب الخاصة بالتعليم التي من الممكن أن يحتاجها كلًا من الطلاب والكوادر التعليمية، فمن خلال تسجيل دخول منصة مدرستي سوف يقوم بالتسهيل والتيسير من عملية الدراسة والتعليم عن طريق اللوحة الخاصة والمتعلقة بكافة الكوادر التعليمية، وتستطيعوا أن تقوموا بالدخول لمنصة مدرستي بواسطة الرابط الجديد الموضح.