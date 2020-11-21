نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نهاية العام على تمويل الأهلي الشخصي للسعوديين والمقيمين جميع القطاعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدم البنك الأهلي التجاري عروض نهاية العام على تمويل الأهلي الشخصي بمزايا رائعة وأسعار منخفضة جداً في الرسوم الأدارية 1% ، مبلغ تمويلي عالي مرتفع متاح للسعوديين والمقيمين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والقطاع العسكري والمتقاعدين أيضاً، هذا بالإضافة إلى باقة من الإمكانيات لصالح العميل وخاصيات منها تأجيل الأقساط، ولا جديد من تمويل البنك الأهلي فلا زال يوفر العديد من العروض التمويلية من خلال منتجات جميعها تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وتختلف فقط في المزايا على حسب كل نوع فهناك عروض تمويل السيارات البنك الأهلي بدون ضامن ولا يحتاج راتب كبير كي تحصل على القرض.

مزايا عروض نهاية العام على تمويل الأهلي الشخصي

مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

تمويل بدون كفيل.

معدل نسبة سنوي منخفض.

قرض بمبلغ كبير يصل لـ 1.500000 مليون ريال سعودي.

متاح لجميع القطاعات من السعوديين والوافدين بالمملكة.

فترات سداد ميسرة حتى 5 سنوات.

موافقة فورية و الحصول على القرض في نفس اليوم.

إمكانية تأجيل قسط شهر رمضان.

إمكانية السداد المبكر.

تأمين تكافلي مجاني (في حالة الوفاة أو العجز الكلي يتم الإعفاء من القرض) وفق شروط بوليصة التأمين.

عروض تمويل الأهلي الشخصي

قام البنك الأهلي التجاري بحملة عروض تمويلية على القرض الشخصي بمناسبة نهاية العام تستمر حتى 12 ديسمبر 2020 بتخفيض في معدل النسبة السنوي ومزايا عديدة تشمل العملاء الذين يتقدمون للحصول على القرض بإجراءات بسيطة جداً وشروط سهلة.

الشروط ومتطلبات القرض

لابد من أن تكون بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

تحويل الراتب لجميع القطاعات إلى البنك الأهلي التجاري عبر نظام سريع.

بالنسبة لشروط الراتب الحد الأدنى للمواطن 3.000 ريال، و4.000 للمقيم، 2.500 المتقاعدين.

ألا يقل العمر عن 18 سنة للمواطن و22 سنة للمقيم بشرط لا يزيد عن الـ60 عام وقت استحقاق آخر قسط.

فترة الخدمة في العمل :- شهر للسعوديين العاملين في القطاع الحكومي، وثلاث أشهر للسعوديين العاملين في الشركات الكبرى، وسنة للمقيمين والسعوديين في القطاع الخاص.

طريقة تقديم طلب عروض نهاية العام على تمويل الأهلي الشخصي

في حالة وجود أي استفسار أو عن العرض المقدم (حملة أسعار نهاية العام) يرجى زيارة أقرب فرع أو التواصل عبر الهاتف على رقم 8002441005 أو عبر رقم خدمة العملاء على 920001000.