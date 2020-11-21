نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد اختبار القدرة المعرفية 2021.. موعد التسجيل على اختبارات القدرة المعرفية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف مواعيد اختبار القدرة المعرفية ، أحد أكثر الأسئلة بحثا في محركات البحث حيث يبحث الطالب السعودي عن موعد التسجيل اختبار القدرة المعرفية ، كما يتم البحث أيضا عن تفاصيل أخرى من ضمنها الفئة المستهدفة و ما هو نظام اختبار القدرة المعرفية والأسئلة الشائعة حوله، وقد ذكرت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد بداية التسجيل على اختبار القدرة، بالإضافة إلى موعد بداية الاختبارات وذلك من خلال حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنها تويتر.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 2021

بالبداية نذكر بأن اختبار القدرة المعرفية هو جملة من القدرات المعرفية والإمكانات التي يحصل عليها الفرد ما بين الأشياء والأحداث وتقييم وإصدار الأحكام والقيام بتقييم المواقف الحياتية، وتأتي أهمية هذا الاختبار نظرا لاكتساب الفرد المعرفة واستخدامه لها في حل العوائق والمشكلات التي يعيش معها في بيئته، وتساعده في التكيف مع الظروف الحياتية.

كم مرة يتم عمل اختبار القدرة المعرفية سنويا

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بعقد هذا الاختبار لمرة واحدة سنويا، ولهذا السبب تطالب الهيئة بضرورة تفقد الموقع الرسمي لها لمعرفة آخر أخبار اختبار القدرة المعرفية ، وفيما يلي بعض الإرشادات والنصائح التي تقدمها الهيئة:

توصي الهيئة بمتابعة الموقع الإلكتروني للتعرف على آخر مستجدات اختبار القدرة المعرفية

توصي الهيئة بأن يكون حضور الطالب في اليوم والموعد والمكان الذي قمت بالتسجيل فيه لدخولك الاختبار

عند دخولك للمكان قم بالتوجه مباشرة إلى المسؤول في لجنة الاستقبال يجب أن يتم مراجعة مستنداتك من أجل التأكد من الشروط ومعايير الاختبار لحالتك

سيتم توزيع كراسات الأسئلة ومعها ورقة إجابة بالماسح الضوئي لذلك يجب أن يتم المحافظة عليها بعد توجيه التعليمات من مشرف المقر

في حال كان لديك أي تساؤل أو تريد المساعدة يجب أولا أن ترفع يدك لطلب المساعدة من أحد المشرفين

أسئلة اختبار القدرة المعرفية متعددة وفيها خيارات من “أ وحتى د”

مدة الاختبار تصل إلى ثلاثة ساعات

سيكون هناك حوالي الساعة بين دخول المقر والبدء بالاختبار لذلك يتوجب على المختبر أن يستعد للحضور لحوالي 4 ساعات.

موعد التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية 1442

كما ذكرنا سابقا فإن أكثر الأسئلة بحثا في هذه الأوقات هي ما هو موعد التسجيل المبكر لاختبار القدرة المعرفية ، حيث أوضحت الهيئة من خلال حسابها الرسمي موعد التسجيل المبكر بحيث سيبدأ من يوم الثامن عشر من شهر يناير 2021 ويستمر حتى الثاني والعشرين من شهر مارس 2021، هذا بالنسبة للفترة الثانية مع العلم أن الفترة الأولى من التسجيل المبكر قد انتهت 17 من شهر نوفمبر 2020 الفائت، تجدر الإشارة إلى أن التسجيل يشمل الجنسين الإناث والذكور.

الفئات التي يستهدفها اختبار القدرة في المملكة العربية السعودية

تستهدف الهيئة من خلال اختبار القدرة المعرفية الجامعيين سواء كانوا “بكالوريوس” أو “ماجستير” والمتقدمين للوظائف الإدارية من نظام الخدمة المدنية للمراتب السادسة والثامنة والسابعة، كما يطلب هذا الاختبار العديد من الجهات المعنية مثل وزارة العدل والخدمة المدنية.

موعد اختبار القدرة المعرفية 2021

وبالمجيء إلى موعد بداية اختبار القدرة المعرفية فإنه سيبدأ في فترته الثانية من يوم 27 مارس 2021 ويستمر لثلاثة أيام حتى 29 مارس 2021، الجدير بالذكر أن الفترة الأولى انتهت في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، وأيضا استمرت لثلاثة أيام حتى الثالث والعشرين من ذات الشهر 2020.

مواعيد ونتائج اختبار القدرة المعرفية 2021

بعد أن يتم الانتهاء من الاختبارات يتم تصحيح الأوراق بواسطة المصحح الآلي ويتم تحليل النتائج وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات تتم مراجعة معلومات الطلبة الذين اختبروا في مقر هيئة تقويم التعليم والتدريب في الرياض، على أن يستمر تصحيح الأوراق حتى 21 يوم ثم يتم الإعلان عن النتائج على موقع الهيئة أو على موقع قياس النتائج ، من جهة ثانية تقوم الهيئة بتزويد الجهات التي تطلب النتائج بشكل إلكتروني، وفي حال قام الطالب بإجراء أكثر من اختبار يتم إرسال الدرجة الأعلى تلقائيا، كما لا يشترط وجود شهادة ورقية وتقديمها للجهات ذاتها، ويمكن أيضا الإطلاع على النتائج عن طريق حسابك الخاص في موقع الهيئة أو من خلال الرقم المجاني “920033555“.