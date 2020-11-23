نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم في المباحث العامة السعودية 1442 والشروط المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية التقديم في المباحث العامة السعودية 1442 والشروط المطلوبة ، لقد كثر البحث في الأيام الماضية عن كيفيه التقديم في المباحث العامه السعودية وعندما هي الشروط التي يجب تواجدها في الفرد لكي يمكن التقديم علي وظائف في المباحث العامه السعودية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن شروط التقديم في المباحث العامة و كيفية التقديم.
كيفية التقديم في المباحث العامة السعودية 1442
تعد وظائف المباحث العامه السعودية من اهم الوظائف الحكومية الموجودة داخل المملكة والتي ينتظر الإعلان عنها الكثير من الشباب السعودي في هذه الوظائف تقوم بتوفير العديد من المميزات للعامل منها الراتب العالي والاستقرار المهني وأيضا بها فرص للترقي كثيره في حاله اجتهاد العامل.
أعلنت المديرية العامه للمباحث الخاصة بوزارة الداخلية السعودية عن توفر الكثير من الوظائف للرجال بدرجه حريف وجندي ورقيب بمناطق داخل المملكة العربية السعودية، من يوم التاسع والعشرين من نوفمبر لعام 2020 يتم غلق باب التقديم يوم الخميس الثالث من ديسمبر لعام 2020 ، وعلى الراغبين للتقديم أن اكون والتقديم في الموعد المحدد من بداية التقديم حتى نهايته، ويقوم بإدخال بيانات هم بشكل صحيح والمطلوب منهم لما في الأوراق الرسمية وعند اختلاف أو أي خطا في البيانات المدخلة يتم استبعاد المتقدم للوظيفه من وظائف المباحث العامه.
كيفية التقديم
على من يريد التقديم على هذه الوظائف الشاغرة الخاصة بالمباحث العامه بعد فتح باب التقديم يقوم بالدخول على منصة ابشر الإلكترونية للتوظيف، وهذه المنصة خاصه بطلبات التوظيف والإعلان عن الوظائف في الجهات الحكومية داخل المملكة العربية وأيضا يمكنك معرفه كافه الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بأي وظيفه.
شروط القبول في المباحث العامه السعودية 1442
هناك عده شروط قد قامت بوضعها مديريه المباحث العامه لكي يتم الالتحاق بالوظائف المعلن عنها وهذه الشروط هي :
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، فقد ولد و نشأ في السعودية.
- يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسمعة
- الحد الأدنى العمر المتقدم لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام.
- يجب أن لا يكون قد تم الحكم على المتقدم لأي حكم شرعي داخل المملكة او خارجها، ولا يكون قد تم الحكم عليه بأي جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة والشرف.
- يجب أن لا يكون المتقدم متزوج من امرأة مقيمة أو أجنبية.
- يجب على المتقدم أن يجتاز الكشف الطبي
- يجب على المتقدم ألا يقول قد تم تعيينه في عهد الوظائف العسكرية
- يجب أن يكون الحد الأدنى لطول المتقدم عن 168سم وان يكون متناسبا مع وزنه.
- يجب على المتقدم ألا يكون قد تم طرده من احد الكليات أو المعاهد لأي سبب.
- يجب على المتقدم أن يكون حاصلا على المؤهل الخاص للوظيفه المطلوبة.
- يجب على الطالب اجتياز كافه الاختبارات.
- يجب على الطالب أن يكون قد اجتاز المقابلات الشخصية.
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