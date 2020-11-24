نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري أصبح من أكثر العقبات التي تواجه المواطن السعودي لتوفير مسكن ملائم وبناء منزل صالح للحياة الزوجية على وجه العموم، ويوجد العديد من أنواع التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، ولذلك لا توجد شروط محددة لأنها تختلف حسب الجهة التي ستقوم بالتمويل ولكن هناك شروط كحد أدنى.

ماهية التمويل العقاري :

التمويل العقاري هو قرض مالي يكون على هيئة تمويل من المؤسسات المالية سواء كانت بنوم، أو شركات مالية يتم تسديده على فترات، ونسب متفاوتة على حسب ماتم الاتفاق عليه بين المقرض والمقترض.

أنواع التمويل العقاري السعودي :

تسهل علي معظم المواطنين، وهما نظام المرابحة الذي تقوم فيه شركات التمويل العقاري بشراء العقار ثم يقوم ببيعه للعميل الذي يدفع دفعة مقدمة، والباقي يسدد على فترات متفاوتة، وتكون سعر الفائدة هنا ثابتة لا تتغير وهو ما يسمى بالرهن العقاري.

نظام الإجارة الذي تقوم فيه شركات التمويل العقاري بشراء البناء ثم تأجيره إلى العميل مع وعد تملكه للعقار بنهاية فترة التمويل العقاري، العميل يقوم بدفع دفعة ايجارية مقدمة، وباقي الدفع تكون على فترات خلال فترة التمويل، ولكن سعر الفائدة يتغير هبوطا، وصعودا وفقا لسعر الفائدة السائدة السنوية، ولذلك لا يمكن تحديد سعر الفائدة.

شروط التمويل العقاري :

أن يكون طالب التمويل العقاري لا يقل عمره عن 25 عاماً. أن يكون راتبه 5000 ريال سعودي فما فوق. ان يكون مده عمله الحالي وقت تقديم الطلب ستة أشهر على الأقل لضمان جدية طالب التمويل العقاري من الشركات المالية.

أفضل البنوك والشركات العقارية للتمويل العقاري :

بنك الرياض.

البنك الأول.

البنك الفرنسي.

بنك سامبا.

البنك الأهلى.

بنك الراجحي.

بنك البلاد.

بنك الجزيرة.

بنك الإستثمار.

بنك السعودي البريطاني.

ومن الجدير بالذكر أن لا يمكن تحديد بنك بعينه ولا شركة مالية محددة في مجال التمويل لأنها تختلف على حسب نوع العمل والراتب شهرية لطالب التمويل وسعر الفائدة، كلها عوامل تختلف من بنك لآخر ومن شركة لأخرى ولكن يعد افضل البنوك.

الخطوات المطلوبة من المستفيد للحصول للقرض العقاري :

تعريف بالراتب.

بطاقة الأحوال الوطنية.

سجل التأمينات الإجتماعية.

كشف حساب بنكي لفترة آخر 6 شهور أو 3 شهور حسب الجهة التمويلية.

لكي يتسنى المواطن الموافقة المبدئية على التمويل أن يكون موفق أموره وفقا للشروط المطلوبة وأن يتم تقديم المستندات المطلوبة لأخذ الموافقة النهائية، وعند تقديم المواطن المستندات سالفة الذكر يستطيع الحصول على التمويل العقاري من البنوك والشركات المالية المختصة.