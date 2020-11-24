نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتعشت عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2020 بشكل واضح مع قرب انتهاء العام ودخول الموديل الجديد إلى السوق السعودي الذي يقدر سيارات تويوتا خاصة لاندكروزر ويعرف جيدًا قيمة السيارات اليابانية وما تتميز به من أدوات جر متميزة في فئة الدفع الرباعي وحتى في فئات الدفع الثنائي ما يجعل من لاندكروزر خيار هام لكل الباحثين عن سيارة قوية ومتينة وبقدرات هائلة تتناسب مع سعرها النقدي. مواصفات تويوتا لاندكروزر 2020 تأتي السيارة مع محرك بسعة 5.7 لتر V8

كما تأتي مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات

وتصل القوة الحصانية القصوى للسيارة إلى 362 حصانًا.

عزم الدوران الأقصى يصل إلى 530 نيوتن.

عدد الصمامات في السيارة 32 صمامًا توفر إمكانيات عالية من ضخ الوقود لتلبية حاجة القلب النابض في محرك السيارة.

كما تم تزويد تويوتا لاندكروزر 2020 بنظام الزحف

كذلك يوجد في السيارة شاشة تعمل بالمس مع نظام الملاحة.

تم تزويد السيارة كذلك بشاشات ترفيهية خلفية

السيارة مزودة أيضا بثلاجة لحفظ الأطعمة في حالة رحلات البر والسفر الطويل.

فتحة سقف.

يمكن التحكم بتشغيل السيارة عن بعد بواسطة الريموت.

السيارة تويوتا لاندكروزر 2020 تأتي في نمط عائلي مريح وتحتوى على 8 مقاعد .

يمكن تعديل مقعد السائق وكذلك مقعد الركاب بالكهرباء. سعر تويوتا لاندكروزر 2020 في الموسم الحالي وخلال فترة عروض السيارات وصل سعر تويوتا لاندكروزر 2020 كما يلي: سعر تويوتا لاندكروزر 2020 بدون ضريبة القيمة المضافة 265 ألف ريال.

سعر تويوتا لاندكروزر 2020 شامل ضريبة القيمة المضافة يصل إلى 305 ألف ريال تقريبا. عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2020 من مصرف الراجحي تتفق عروض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2020 في العديد من الأمور لكن فيما يلي سوف نستعرض تجربة تقسيط السيارات مع بنك الراجي: يمكن شراء تويوتا لاندكروزر بالتقسيط من مصرف الراجحي عبر التمويل التأجيري حيث يدفع المشتري مبلغ ثابت شهريًا. يتم الاتفاق على مبلغ الدفعة النهائية التي يجب دفعها في نهاية مدة العقد. يمكن للمشتري فور استلام المركبة بيعها للغير نقدًا حيث لا يوجد حظر بيع على السيارة. هذا النوع من قروض السيارات من بنك الراجحي لا يتطلب تحويل الراتب إلى البنك عكس التمويل بالمرابحة.

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