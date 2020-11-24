نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزكاة والدخل بالمملكة تصدر بيان بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية هي المسئول الرئيسي عن جميع الأمور الضريبة داخل المملكة وكذلك تجميع الضرائب من الأشخاص المكلفين بها ومساعدة المكلفين وتوفير كافة الخدمات لهم كي يستطيعوا أداء ما عليهم من واجبات تجاه المملكة.

ما نفذته الهيئة العامة للزكاة و الدخل في المملكة

نفذت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية العديد من الزيارات التفتيشية لبعض القطاعات مثل قطاع السيارات ومحلات لبيع بعض السلع بالتجزئة في أماكن متفرقة داخل المملكة حيث بلغ عدد هذه الزيارات ٣٦٢٦ زيارة وبعض هذه الزيارات كانت نتيجة شكاوى وبلاغات مقدمة من المستهلكين وقد صرحت الجهات المختصة أن عدد هذه البلاغات قد وصل إلي حوالي ٣٣٠ بلاغ ووجهت الهيئة الدعوة لكافة المواطنين بالإبلاغ عن أي صاحب منشأة غير مطبقة ضريبة القيمة المضافة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأصحاب المنشآت

لفتت الهيئة أنظار أصحاب المنشآت والمحلات التجارية إلي ضرورة الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها ١٥٪ وصرحت بأن زياراتها المفاجئة للمنشآت لمتابعة التزامها بتطبيق الضريبة مستمرة ولن تتوقف.

صور المخالفات التي رصدتها هيئة الزكاة والدخل لأصحاب المنشآت

تعددت أشكال وصور المخالفات التي رصدتها هيئة الزكاة والدخل عند قيامها بالعديد من الزيارات التفتيشية وكان من أهمها: