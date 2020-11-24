نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حافز وشروط الاستحقاق 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد التسجيل في حافز من أهم الخدمات التي تقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية والحكومة في المملكة العربية السعودية للمواطن السعودي، والتي تهدف من ورائها إلى مساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل مناسبة،حيث يُقدّم هذا البرنامج مجموعة رائعة من المزايا التي يمكن للمواطن من خلالها إيجاد فرص للحصول على الوظيفة تناسبه، وتقليل معدلات البطالة في المملكة.

برنامج حافز للتوظيف

يُعتبر حافز واحدًا من أهم الأنظمة الرقمية المعتمدة من قِبَل الحكومة السعودية من أجل مساعدة المواطن السعودي وخصوصًا فئة الشباب في الحصول على فرصة عمل جيدة كما يقدم البرنامج العناصر التدريبية والتأهيلية لتدريب الأفراد والطلاب و إكسابهم الخبرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل السعودي، إضافة إلى ذلك تخصيص مبلغ مالي شهري يحصل عليه المواطن لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.

خدمات برنامج حافز

يقوم البرنامج بتقديم 2,000 ريال شهرياً للشباب الراغب في التسجيل بالبرنامج.

تلقي عروض الوظائف تلقائياً من خلال ملفه الشخصي.

يتيح للمتقد حضور دورات تدريبية تؤهله إلي سوق العمل.

شروط التسجيل في برنامج حافز 1442

هناك مجموعة من الشروط التي قد وضعها صندوق التنمية البشرية السعودي من أجل قبول دفعات من المسجلين الجدد في برنامج حافز،وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل حامل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم أكبر من 20 سنة، وأقل من 35 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب إعاقات جسدية تمنعه عن العمل.

يجب ألا يكون المتقدم يحصل على إعانة اجتماعية من أي جهة حكومية.

لا بُد أن يكون الشخص المُتقدم مُقيم بشكل دائم على أرض المملكة السعودية، ويجب تقديم وثيقة إثبات الإقامة لمدة آخر 10 أشهر.

يجب أن يكون المتقدم ليس عاملاً في أي وظيفة بالقطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

يجب إلا يكون المُتقدم طالب أو متدرب في أي مرحلة تدريبية أو دراسية، وأن يكون مر على المتقدم مدة لا تقل عن ستة أشهر عن موعد التخرج من الجامعة.

يجب إلا يكون للشخص المتقدم دخل مالي يُساوي أو يزيد عن الاستحقاق المالي المقدم من حافز.

يجب ألا يكون المتقدم صاحب أي سجل تجاري، أو منشأة صناعية، أو يمتلك عقار يعود عليه بالدخل.

في حالة إذا كان المتقدم انقطع عن العمل فيجب أن يمر ثلاثة أشهر على الأقل منذ ترك العمل، حتى يتمك من التسجيل في برنامج حافز.

طريقة التسجيل في حافز



بعد معرفة جميع شروط التسجيل في برنامج حافز، يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية التسجيل في حافز بطريقة إلكترونية في حالة عدم وجود أي خلل في الشروط السابقة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى بوابة برنامج حافز.

ثم قم بالضغط على أيقونة مستخدم جديد.

بعد ذلك ستظهر صفحة أخرى تطلب تسجيل بعض البيانات في الخانات المخصصة.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية، واسم المستخدم.

ثم ادخل تاريخ الميلاد ، ورقم الهاتف الجوال، وعنوان البريد الإلكتروني، والرقم السري.

بعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام التي يعرضها الموقع، ثم الضغط على التالي.

سيقوم الموقع بإرسال رسالة تتضمن كود التحقق إلى رقم الهاتف الجوال الذي أدخلت رقمه في الخانة المخصصة.

في النهاية قم بكتابة كود التحقق في الخانة المخصصة له في الموقع لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

أما في حالة تسجيلك في المنصة للمرة الثانية، فهناك شروط أخرى يجب اتباعها وهذه الشروط هي:-

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لحافز.

اضغط على أيقونة “الباحث عن العمل”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة أخرى يتم فيها كتابة بعض البيانات الشخصية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية، الرقم السري، رمز التحقق المرئي.

اضغط على كلمة أوافق على جميع الشروط والأحكام.

في النهاية اضغط في النهاية على زر (التسجيل) من أجل إتمام عملية التسجيل في حافز لثاني مرة.

موعد نزول حافز 1442

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للمملكة العربية السعودية عن موعد نزول حافز 1442 فإليك موعد النزول:

حافز صفر 1442: يوم الاثنين 1442/02/18هـ الموافق 2020/10/05م

حافز ربيع الأول 1442: يوم الخميس 1442/03/19هـ الموافق 2020/11/05م

حافز ربيع الآخر 1442: يوم الأحد 1442/04/21هـ الموافق 2020/12/06م

حافز جمادى الأول 1442: يوم الثلاثاء 1442/05/21هـ الموافق 2021/01/05م

حافز جمادى الآخر 1442: يوم الخميس 1442/06/22هـ الموافق 2021/02/04م

حافز رجب 1442: يوم الخميس 1442/07/20هـ الموافق 2021/03/20م

حافز شعبان 1442: يوم الاثنين 1442/08/23هـ الموافق 2021/04/05م

حافز رمضان 1442: يوم الأربعاء 1442/09/23هـ الموافق 2021/05/05م

حافز شوال 1442: يوم الأحد 1442/10/24هـ الموافق 2021/06/06م

حافز ذو القعدة 1442: يوم الاثنين 1442/11/25هـ الموافق 2021/07/05م

حافز ذو الحجة 1442: يوم الخميس 1442/12/26هـ الموافق 2021/08/05م

تحديث البيانات لحافز

يُشترط في برنامج حافز على جميع المستخدمين تحديث البيانات بعد التأكد من صحتها وبشكل مستمر تجنبًا لإيقاف عضويتهم وللاستفادة من الخدمات المُقدمة من البرنامج، وفي ما يلي الطريقة المُثلى وبخطوات تفصيلية لإتمام التحديث:

في البداية يجب تسجيل الدخول في طاقات.

ثم قم بإدخال الرقم المكون من 6 خانات في المكان المحدد في الشاشة.

اضغط على إرسال.

قم بالتحقق من البيانات الظاهرة وتحديث المُراد منها.

بعد ذلك قم بالنقر على “قرأت التنبيه”، ومن ثم اضغط على إرسال.

قم بإدخال البريد الإلكتروني واضغط على زر التالي ثم قم بتحديد المنطقة الإدارية للسكن ثم انقر على التالي.

قم بإدخال جميع البيانات المتعلقة بك والتحصيل العلمي الحاصل عليه والمهارات الخاصة بالتواصل .

بعد ذلك قم بالإجابة علي ثلاثة الأسئلة الموجه إليك.

وبعد إتمام الخطوات السابقة يكون المستخدم قد حدّث البيانات الخاصة به والمسجلة في البرنامج.

طرق التواصل مع برنامج حافز

تم الإعلان عن طرق التواصل مع برنامج حافز من خلال تقديم بعض الأرقام المخصصة للإجابة عن كافة الاستفسارات أو في حالة تقديم أي شكوي من خلال الرقم المجاني الموعد 920020301.

وإليك أيضاً بعض الطرق التي يمكن التواصل من خلالها ألا وهي:

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على خطوات وشروط التسجيل في برنامج حافز ومعرفة ميعاد نزول حافز وكيفية تحديث البيانات لجميع المستخدمين، ومعرفة أيضاً طرق التواصل مع برنامج حافز من خلال معرفة جميع الأرقام التي قامت البوابة الوطنية للعمل بطرحها علي المواطنين.