طريقه تقديم صيغة مضمونة للديوان الملكي لطلب تسديد الديون وإعفاء الاقساط

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عمر شويل - جدة طريقه تقديم صيغة مضمونة للديوان الملكي يحتاج الكثير من المواطنين السعوديين الحصول على قروض من أياً من البنوك الموجودة في المملكة من أجل القيام بإنشاء مشروع أو القام ببناء منزل أو حتى لتلقي العلاج وغيرها من الاحتياجات، وقد يواجه البعض منهم طروف وتعثرات تحول دون الحاجة لسداد الأقساط المستحقة للقرض، لذا يجدون أن الحل المثالي هو القيام بتقديم طلب الإعفاء لتسديد الأقساط القرض، حيث يتم القيام بتقديم هذا الطلب للديوان الملكي أو حتى لخادم الحرمين الشريفين بشكل مباشر.

طريقه تقديم صيغة مضمونة للديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي السعودي على القيام بتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين بها، حيث تعتبر حلقة وصل بينهم وبين خادم الحرمين، كما أن الديوان يقوم بحل المشكلات التي يواجه أبناء المملكة على اختلافها وتلبية احتياجاتهم.

خطاب للديوان الملكي لتسديد الديون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى خادم الحرمين الشريفين ” الملك سليمان بن عبد العزيز آل سعود” حفظك الله ورعاك من أي شر ومكروه.

نقدم لكم ذلك الطلب من أجل أن تحصل على مساعدة مالية، حيث أننا قد قمنا باقتراض مبلغ مالي من خلال بنك التسليف لقرض يبلغ قيمته …….، ولذا من أجل القيام بإجراء عملية كبيرة لـ……..، وكنت شخص ملتزم بسداد قرض البنك، حتى أن تعثرت مالياً وقد حدثت لي بعض الظروف القهرية التي جعلتني أن أترك محل عملي ولا يكون لدي شيء أمتلكه للقيام بسداد القرض، لذا حرصت أن اتقدم لكم بطلبي هذا من أجل معافاتي من سداد باقي أقساط القرض، ونطلب الرجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة عليه جعله الله تعالى في ميزان حسانتك، ووقفكم الله ورزقكم وتتمكنون دائماً في مساعدة كل محتاج وشكراً.

مقدم الطلب/ ………

التوقيع/…….

رقم الهاتف/……..

العنوان/…….

المستندات المقدمة لإرفاق خطاب الإعفاء