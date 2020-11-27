نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو وفروع ورقم مطعم السنارة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار منيو وفروع مطعم السنارة السعودية، يعد مطعم السنارة من أهم المطاعم التي يتم فيها تقديم المأكولات البحرية، فهو من أوائل المطاعم الشهيرة في منطقة العسير التي تتخصص في تقديم المأكولات البحرية، يختص المطعم في تقديم الأطعمة الشهية واللذيذة، وقد ذاع صيته مطعم السنارة في عدة أماكن فقد توسع عمله وتم عمل عدة فروع للمطعم، ويمكن التواصل مع المطعم من خلال بعض أرقام الهواتف.

فروع مطعم السنارة السعودية

يحتوي مطعم السنارة على عدة فروع كثيرة، تنتشر في جميع أرجاء البلاد والمملكة العربية السعودية ويبلغ عدد هذه الفروع حوالي أربعة فروع، وهم كالتالي:

مطعم السنارة جدة

يقع هذا الفرع في حي النعيم في جدة بالمملكة العربية السعودية على طريق الأمير سلطان ويقع في مقابل هذا الفرع للمطعم ابل بيز.

مطعم السنارة خميس مشيط الفرع الأول

يقع هذا الفرع للمطعم في طريق الملك فيصل، عتود وأوقات العمل في هذا الفرع للمطعم تكون من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الثانية عشر ليلًا ويستمر عمل المطعم طوال جميع أيام الأسبوع، يمكن التواصل مع هذا الفرع من خلال الرقم 0172211891.

مطعم السنارة خميس مشيط الفرع الثاني

يقع هذا الفرع للمطعم في قرية المدينة العسكرية، في طريق الملك خالد وأوقات العمل في هذا الفرع للمطعم تكون من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلًا ويستمر عمل المطعم طوال جميع أيام الأسبوع، يمكن التواصل مع هذا الفرع من خلال الرقم 0172577575.

مطعم السنارة أبها

يقع هذا الفرع للمطعم في طريق الملك عبد العزيز في حي المنهل، في مقابل بنك الجارحي وأوقات العمل في هذا الفرع للمطعم تكون من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلًا ويتسمر عمل المطعم طوال جميع أيام الأسبوع، يمكن التواصل مع هذا الفرع من خلال الرقم 0172577575.

منيو مطعم السنارة

تحتوي قائمة طعام المطعم على عدة أطباق رئيسية منها ما يلي: