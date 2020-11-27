نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 37 شهر ديسمبر ورد البرنامج على ضمان استمرارية الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من مستفيدي برنامج حساب المواطن عن أحدث الأخبار التي تتعلق بالبرنامج، حيث شهدت الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عدداً من التساؤلات حول ضمان استراريد دعم حساب المواطن، وبدء التسجيل في برنامج حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 37 شهر ديسمبر وشروط الأهلية التي يجب توافرها عند الشخص المستفيد من البرنامج، كما شملت التساؤلات أيضاً موقف تسجيل التابع في التأمينات على دعم البرنامج، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا رد البرنامج على كافة التساؤلات.

موعد صرف الدفعة 37 شهر ديسمبر

يتم صرف دعم المبالغ المستحقة من برنامج حساب المواطن بشكل مستمر في الموعد المحدد لها من قبل الأوامر الملكية الصادرة من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن يكون موعد الصرف يوافق 10 من كل شهر ميلادي، ويوافق موعد صرف الدفعة 37 شهر ديسمبر يوم الأحد من شهر ديسمبر، ويتم تغيير الموعد في حالة وافق موعد أجازة رسمية، وأكد البرنامج على ضرورة توافر شروط الاستحقاق ليتمكن الشخص من صرف الدعم في الموعد المحدد.

ضمان استمرارية دعم حساب المواطن:

أكد حساب المواطن على كافة المستفيدين من البرنامج على ضرورة تحديث البيانات بشكل مستمر في حالة أي تغيير، حيث يستمر الدعم لمدة 15 يوم في حالة تغير أحدى البيانات للشخص المستفيد ولم يقم بتغيير بياناته للاستفادة من الدعم يتوقف استمرارية صرف الدعم.

موقف بدء التسجيل في حساب المواطن مجدداً:

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين في المملكة حول بدء التسجيل في حساب المواطن من جديد، حيث أكد البرنامج من خلال خدمة المستفيدين عبر موقع “تويتر” أنه ليس هناك تاريخ معين للتسجيل ولكن تتم مراجعة الضوابط بشكل دوري.

تأثير تسجيل التابع في التأمينات على دعم البرنامج:

استفسر بعض المواطنين حول هل يؤثر تسجيل أحد التابعين في التأمينات على دعم البرنامج، حيث جاء رد البرنامج من خلال خدمة المستفيدين عبر صفحته الرسمية من موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات الخاصة بالحالة الوظيفية لدى المستفيد فيجب تعديل الحالة للتابع من أيقونة (تفاصيل الطلب – بيانات التابعين) إلى الموظف الخاص وضرورة حفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل واختيار نوع الدخل ومصدره، ثم الضغط على أيقونة حفظ.