نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية و الاستعلام عن مستحقات التأمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعيّة، ولذلك يمكن الاستعلام إلكترونيًا وبخطوات بسيطة وميسرة، دون الحاجة للتوّجه إلى مكاتب العمل نهائياً.

رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية :

تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات، ويجب على جميع المستفيدين إدخال البيانات الخاصة به سليمة، للاستفسار عن البيانات المتعلقة بالتأمين الخاصة بهم إلكترونيًا.

ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكن جميع التفاصيل الخاصة بالتأمينات الاجتماعيّة الخاص بالمستفيدين بالمملكة العربية السعودية، حيث أن نعرض لكم الاستعلام عن مستحقات التأمين برقم الهوية الخاصة بالمستفيد، ويمكن الاستعلام عن الاسم برقم الهوية بالتأمينات الاجتماعيّة الخاص بالمستفيد أيضاََ، حيث يمكن الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية برقم الهوية.

الاستعلام عن مستحقات التأمين برقم الهوية:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx يجب على المستفيد تسجيل الدخول وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أيضاََ. يجب الضغط على ” الخدمات الإلكترونية”. ثم بعد ذلك اختيار خدمة “الاستعلام عن مستحقات التأمين”. ثم بعد ذلك الانتقال إلى الصفحة المخصصة لكي يتم الدخول على بيانات المستخدم. يجب على المتقدم إدخال رقم الهوية وإدخال جميع البيانات المطلوبة. ثم الضغط على ايقونة “استعلام”.

التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الاسم برقم الهوية :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx يجب على المستفيد الضغط على “الخدمات الإلكترونية”. ثم اختيار خدمة “التأمينات أون لاين”. ثم بعد ذلك اختيار خدمة “الاستعلام عن الاسم”. ثم كتابة رقم الهوية للمستفيد. ثم الضغط على ايقونة “استعلام”.

تم الإعلان عن الاشتراك بالتأمينات الاجتماعيّة من خلال رقم الهوية للمستفيد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعيّة الخاص به، وهذا إذا كان مشتركاََ في نظام التأمينات الاجتماعية.

الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية برقم الهوية :