نسكافيه دولتشي غوستو تطلق ماكينة القهوة ” “Genio S Plus الجديدة في المنطقة

دوت الخليج :

أطلقت نسكافيه دولتشي غوستو ماكينة تحضير القهوة الجديدة صغيرة الحجم Genio S Plus في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين وسلطنة عمان. علاوة على تحضير أجود النكهات بطريقة احترافية في المنزل، يمكن للمستهلكين تعديل قهوتهم المفضلة باستخدام حلقة التحكم الذكية LED واختيار قوة القهوة مع خاصية تعزيز قوة الإسبريسو للحصول على فنجان قهوة مثالي.

وبهذه المناسبة، قال رائف لبكي، المدير التنفيذي للأعمال – القهوة والمشروبات في نستله لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: : “تم تصميم ماكينة Genio S Plus خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن ماكينة تقدم تجربة المقهى في المنزل بسعر مناسب وبأفضل التقنيات المبتكرة في فئتها”.

قوة اسبريسو قابلة للتعديل:

خصصوا قهوتكم بما يناسب أذواقكم عبر اختيار حدة الإسبريسو لتتمكنوا من تحضير كوب قهوة يناسب أذوقكم، والاستمتاع بالمذاق الغني مع خاصية تعزيز قوة الإسبريسو.

اختيار درجة الحرارة:

بدءاً من الحرارة المعتدلة إلى الساخنة جداً، يمكنكم اختيار درجة الحرارة التي تناسبكم وفقاً لأذواقكم، وذلك بفضل ثلاثة إعدادات مختلفة لدرجة الحرارة ويمكن الوصول إليها بسهولة بلمسة زر واحدة. وسواء كنتم على عجلة من أمركم وتحتاجون لفنجان قهوة دافئ أو كان أصدقائكم من أصحاب الأذواق المختلفة في تناول القهوة، كونوا على ثقة بأن الماكينة الجديدة قادرة على تحضير القهوة بدرجة الحرارة المناسبة لكل فنجان ومذاق.

خاصية المشروبات كبيرة الحجم جداً:

تقدم ماكينة Genio S Plus للمستهلكين حرية التمتع بفنجان قهوة كبير الحجم، وذلك بفضل خيار XL الذي يتيح لكم الاستمتاع بكمية قهوة أكبر أثناء توجهكم خارج المنزل.

مجموعة أنواع قهوة عالية الجودة:

تتيح ماكينة Genio S Plus من نسكافيه دولتشي غوستو اختيار أكثر من 20 صنف قهوة فائق الجودة سواء كنتم تفضلون فناجين القهوة الصغيرة أو الكبيرة، السوداء أو البيضاء. فاستمتعوا اليوم بخيارات الإسبريسو والإسبريسو إنتنسو ، واللونجو برائحته الزكية والغراندي إنتنسو والكابيتشينو برغوته الغنية واللاتيه ماكياتو السلس، أو حتى مشروبات الشوكولاتة الساخنة.

تقنية أوتوماتيكية:

استمتعوا بفنجان قهوة مميز بسهولة عبر إدخال كبسولة نسكافيه دولتشي غوستو وتحديد نوع مشروبك عبر حلقة التحكّم ثم الضغط على الزر للتشغيل ، وستتوقف ماكينة تحضير القهوة تلقائياً في الوقت المناسب لتقدم لكم مشروبكم المثالي.