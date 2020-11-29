نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعض المعلومات عن مطعم تيم هورتنز في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم تيم هورتنز، يعتبر هذا المطعم من أفضل المطاعم التي تتواجد فى المملكة السعودية، ويعرف بأنه مقهى ومخبز معًا بإسم تيم هورتنز على العالم، كما يعرف أيضًا بأنها أكبر سلسلة مطاعم في كندا ويوجد الكثير من فروعه منتشرة في المملكة العربية السعودية ويتواجد أيضًا في الإمارات وقطر وغيرهم من دول الخليج العربي، ويشتهر هذا المطعم بتقديم أشهى الوجبات منها وجبات السندوتشات، والحلويات منها الدونات والحلويات، بجانب المشروبات الساخنة، وفيما يلي كل التفاصيل التي يهمك معرفتها عن مطعم تيم هورتنز. فروع مطعم تيم هورتنز تم إفتتاحه فى عام 1964، قام بإنشائه اللاعب هوكي الجليد تيم هورتون، ويتم العمل فى هذا المطعم طوال الأسبوع، ويوجد الكثير من الفروع المنتشرة لهذا المطعم فى السعودية داخل المولات والمجمعات التجارية وأيضًا فى مدينة الرياض: فرع حياة مول: حي الملك فهد، بوابة 1، الطابق العلوي، طريق الملك عبدالعزيز، رقم الفرع 0112058105، وفرع شارع التحلية. فرع عالية بلازا: حي الربيع، توقيت العمل في الفرع من الساعة 6 ص إلى الساعة 12م، وفرع بترومين 12، فرع مدينة الملك فهد الطبية، وفرع السليمانية: طريق مكة الفرعي، رقم الهاتف: 0112791815، وفرع غرناطة مول: بوابة 1، الشهداء، الطريق الدائري الشرقي، الهاتف: 0112791816، وفرع مودون التخصصي، فرع الروضة: شارع سلمان الفارسي، وفرع الحمراء بلازا: المنصورة، البطحاء، الهاتف: 0536564174، فرع المزاحمية، وفرع الربوة: طريق عمر بن عبد العزيز، مخرج 14، الهاتف: 0599091987، وفرع طريق العروبة.

أسعار ومنيو مطعم تيم هورتنز أسعار الفطور الخاصة، سعر فارمرز راب بـ 20 ريال، سعر جريلد تشيز تركي بانيني بـ 20 ريال، سعر جريلد تشيز بانيني بـ 16 ريال، الفطور المفضل، سعر بيغل البيض مع الجبنة بـ 14 ريال، سعر ساندوتش بيغل الفطار بـ 16 ريال، سعر التركي سوسيس مع البيض بـ 14 ريال، الفطور الكلاسيكي، سعر السوسج مع السبانخ بـ 10 ريال، سعر جبنة الحلوم بالنعناع بـ 10 ريال، سعر البيض مع جبنة وطماطم بـ 10 ريال.

السندوتشات، سعر ساندوتش تشكن شاورما راب بـ 20 ريال، سعر ساندوتش بيف شاورما راب بـ 21 ريال، سعر ساندوتش جريلد تشيز تركي بانيني بـ 20 ريال، السندوتشات الكلاسيكية، سعر ساندوتش تشكن آند تشيز راب بـ 12 ريال، سعر ساندوتش جريلد تشيز تركي بانيني بـ 12 ريال، سعر ساندوتش ستيك آند تشيز راب بـ 12 ريال، السندوتشات المفضلة، سعر ساندوتش توسكان تشيكن بـ 18 ريال، سعر ساندوتش جريلد تشيز بانيني بـ 16 ريال، سعر ساندوتش توسكان بيف بـ 19 ريال.

المشروبات الباردة، سعر آيسد كراميل ماكياتو بـ 18، 20 ريال، سعر آيسد كاب بـ 15، 16، 19 ريال، سعر آيسد امريكانو بـ 10،12،14 ريال، سعر فروزن هوت شوكلت بـ 19، 2، 23 ريال، سعر دبل شوكلت موكا فراب بـ 20، 22، 24 ريال،سعر وايلد بيري يوجورت بـ 20، 22، 24 ريال، سعر ليمون بالنعناع بـ 15، 17، 19 ريال.

سعر آيس تي بالليمون بـ 15، 17، 19 ريال، سعر عصير برتقال طازج بـ 16 ريال، المشروباتالساخنة، سعر فرينش فانيلا بـ 14، 16، 18 ريال، سعرهوت شوكلت بـ 12، 14، 16 ريال، سعر كراميل ماكياتو بـ 16، 18، 20 ريال، سعر لاتيه بـ 14، 16، 18 ريال، سعر سبانيش لاتيه بـ 20، 22، 24 ريال، سعر شاي لاتيه بـ 20، 22، 24 ريال.

سعر بيلجيان هوت شوكلت بـ 20، 22، 24 ريال، سعر ماتشا لاتيه بـ 20، 22، 24 ريال، سعر قهوة دبل دبل بـ 8، 10، 12 ريال، سعر اسبريسو سنغل/ دبل بـ 10، 12 ريال، سعر قهوة بـ 9، 11، 13 ريال، سعر شاي بـ 10 ريال، سعر اميركانو بـ 10، 12، 14 ريال، مخبوزات طازجة، سعر دونات كلاسيكي منوع بـ 6، 26، 39 ريال، سعر كرواسون بـ 7 ريال، سعر خبز البيغل مع زبدة بـ 8 ريال، سعر دونات كلاسيكي بـ 6 ريال، سعر كوكيز بـ 7 ريال، سعر دونات سيقنتشر بـ 8 ريال.

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