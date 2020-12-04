نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر بلايستيشن 5 في جرير وطرق طلب بلايستيشن 5 مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر بلايستيشن 5 في جرير من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي، حيث أن ألعاب البلايستيشن تجذب الكبار والأطفال أيضًا في كل مكان، وتوفر التسلية للجميع، لأنها من أمتع الألعاب، والتي يمكن الحصول عليها في المنزل، كما يمكن أن تلعب بألعاب أجهزة البلاي ستيشن مع أصدقائك، ولذلك توفر مكتبة جرير عروض مميزة على البلاي ستيشن، فنجد أن عروض بلايستيشن 5 جرير هي الأفضل على الإطلاق في الوقت الحالي، كما أنها تقدم أفضل سعر بلايستيشن 5 في السعودية 2020.

سعر بلايستيشن 5 في جرير

تقدم مكتبة جرير العديد من الأجهزة الإلكترونية من بنيها سوني 5 أو بلاستيشن 5 للبيع لجميع زوار المكتبة أو يمكن طلب بلايستيشن 5 إلكترونيًا، وذلك بالمواصفات والسعر التالي:

يمكن أن تحصل على بلايستيشن 5 من مكتبة جرير بسعر يصل إلى 2299 ريال سعودي، وستحصل على ضمان من الوكيل، لمدة عامين، ويعتبر الجهاز من أفضل الأجهزة التي وجدت إقبال عليها في مكتبة جرير.

ويتميز الجهاز بأن به سعة تخزين 825 جيجا بايت ا ساس دي، كما أنها يدعم الواي فاي، بالإضافة إلى دعم البلوتوث أيضًا.

الجهاز متاح في المكتبة باللون الأبيض، ويدعم التحميل الرقمي، أو قرص بلوي راي، ولديك فرصة للحصول على نام الألعاب الحركية، أو اللعب من خلال الإنترنت عبر سوني 5 بلاي ستيشن.

طلب بلايستيشن 5 مكتبة جرير

وإن كنت تريد حجز بلايستيشن 5 جرير يمكن أن تقوم بذلك من خلال الخطوات التالية:

متاح من خلال موقع مكتبة جرير إمكانية الحجز الإلكتروني، فما أن تقوم فقط بالدخول إلى الموقع، وتقوم بالنقر على الجهاز المطلوبة وهو جهاز سوني 5، وتقوم بإضافته إلى سلة التسوق الموجودة في الموقع، ومن ثم تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، من المفترض أن تقوم باختيار طريقة الدفع بعدها، وتقوم بتحديد طريقة استلام جهاز بلاي ستيشن 5 سوني وسيصلك حتى باب المنزل عند وصوله.

حجز بلايستيشن 5

والجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على أفضل سعر بلايستيشن 5 في جرير ولكن تستطيع أيضًا أن تخصل عليه من خلال المتاجر الإلكترونية، وعلى رأسها حجز بلايستيشن 5 أمازون الإلكتروني وغيرها من المتاجر الإلكترونية المختلفة.